財經視野｜日本10年期國債息升至30年高　財政疑慮揮之不去

日本10年期國債殖利率升至1996年來最高，折射日本國債價格因財政疑慮，以至市場日益揣測日本央行未來數月或升息而下跌。



資料顯示，10年期國債殖利率一度上漲5.5個基點至2.93%。30年期國債殖利率上漲5個基點至4.06%，接近5月觸及的紀錄高點。

《彭博》引述知情人士上周透露，首相高市早苗的政府支持日本央行近期升息，下一次升息可能會在9月或10月。財政疑慮也對市場構成壓力，因政府迄今尚未說明，如何籌措擬將食品消費稅下調兩年所需的資金。

BNP Paribas Asset Management高級債券策略師Ryutaro Kimura表示，隨著投資者結束暑假重返市場，市場流動性改善，債券市場再次開始消化日本央行加快升息步伐的可能性。除非高市政府放棄擴張性財政政策的承諾，否則殖利率即使下滑，速度可能相當緩慢，這意味著投資者不必擔心錯失買進機會。

日本央行據報正在考慮最早於9月升息。（Reuters）

市場押注日央行最快9月升息

全球各地對進一步緊縮的市場預期正在升高，這對債市來說是一個壞消息。各國央行面臨多重壓力交織：包括伊朗戰爭導致油價上漲、政府支出大幅增加、AI投資熱潮帶來的強勁成長動能。

路透上周五報導，日本央行正在考慮最早於9月升息。隔夜指數互換(OIS)顯示，9月升息的可能性約為80%。

周一公佈的數據顯示，日本截至6月的三個月內經濟成長意外放緩，這項結果可能使日本央行在權衡下一次加息時機時面臨更複雜的政策溝通挑戰。