內地險資可買港ETF　許正宇︰深化兩地金融市場互聯互通重要一步

國家金融監督管理總局宣布，支持內地保險資金參與內地與香港金融市場互聯互通，財經事務及庫務局局長許正宇，容許內地保險資金透過滬深港通投資香港ETF，是深化兩地金融市場互聯互通的重要一步，亦將為香港資產管理業注入新動力。



許正宇今日（18日）聯同證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事吳家俐，以及香港交易及結算所有限公司集團行政總裁陳翊庭，到訪國家金融監督管理總局（金融監管總局），與副局長肖遠企會面，就在「十五五」規劃下進一步促進內地與香港資本市場協同發展的措施交換意見。

金融監管總局同時宣布，積極支持內地保險資金參與內地與香港金融市場互聯互通，並支持內地保險機構透過滬深港通投資在香港交易所上市及買賣的交易所買賣基金（ETF）。

香港特別行政區政府對此項措施表示熱烈歡迎。許正宇表示：「容許內地保險資金透過滬深港通投資香港ETF，是深化兩地金融市場互聯互通的重要一步，亦將為香港資產管理業注入新動力。隨着ETF產品種類日益豐富，涵蓋傳統指數型基金、主動型基金及主題型產品，投資者可按其風險承受能力及回報目標作出更精準的資產配置。我們將積極推動本地ETF生態圈持續發展，以滿足投資者對多元化資產配置日益增長的需求。」

港交所行政總裁陳翊庭表示，將顯著提升香港ETF市場的流動性。（黃寶瑩攝）

港交所︰進一步提升滬深港通的吸引力

另外，港交所表示，歡迎國家金融監督管理總局（金融監管總局）今天(18日)宣布積極支持內地保險資金參與內地與香港金融市場互聯互通，支持內地保險機構通過滬深港通投資香港的交易所買賣基金( ETF)。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「我們衷心感謝國家金融監督管理總局對互聯互通機制和香港金融市場的大力支持。這一新舉措不僅便利了內地保險機構的跨境多元資産配置，也將顯著提升香港ETF市場的流動性，進一步提升滬深港通的吸引力，鞏固香港國際金融中心的地位。我們非常歡迎內地保險機構充分利用香港國際資本市場豐富多元的産品和風險管理工具，優化資產配置結構，提高投資回報。」

自2022年ETF納入滬深港通以來，南向和北向ETF交易均日趨活躍，今年1-7月，滬深港通南向ETF和北向ETF的日均成交金額分別為大約58億港元和51億元人民幣，同比分別上升61%和86%。港股通下的ETF成交活躍也帶動了香港ETF市場的繁榮，今年1至7月，香港ETF市場的日均成交金額達到406億港元，同比上升22%。