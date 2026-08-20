小米第二季業績改善　AI、OS與創新業務協同構建變現閉環｜彭偉新

小米集團（1810）2026年第二季收入達1,089億元（人民幣，下同），按季增長9.9%，重返千億規模且勝市場預期；經調整淨利潤62億元，按季增長2.4%。小米近年積極加大底層核心技術投入，AI、OS以及機器人等創新技術的研發成果獲行業權威肯定，並逐步應用於其手機、智能汽車等核心產品，與各項業務的協同效應亦會越來越多，未來重點仍在以AI重構「人車家全生態」，可期待小米下半年會推出更多重磅創新產品，有望對股價帶來支持。



小米上季研發支出為92億元，按年增長18.9%。期內多個核心技術獲市場肯定，AI方面，小米MiMo大模型取得多項突破，當中7月小米MiMo-V2.5在OpenRouter的週調用量登頂，獲全球發開者者認可。管理層在業績電話會上透露，本季度小米API調用和Token Plan開始貢獻收入，會持續升級基座大模型，力爭模型能力在同參數等級模型中位列前端。

在機器人領域，小米在7月先後發佈兩款具身基座模型Xiaomi-Robotics-U0及Xiaomi-Robotics-1，並在多項國際權威評測中排名第一；小米所研發的具身機器人亦在其汽車工廠應用，作業成功率已提升到98%，並已接入其他新工站。

小米近年積極加大底層核心技術投入，創新技術的研發成果逐步應用於其手機、智能汽車等核心產品。（微博＠小米汽車工廠）

至於小米近日新發佈的新一代操作系統小米澎湃OS 4 Beta版，推出搭載小米MiMo大模型與AI化改造的「超級小愛2.0」，相信會是小米發展AI手機重要的起步點。據管理層介紹，OS 4不止於簡單對答，而是升級到能夠記住用戶的習慣，是真正協助用戶把事情辦好的好用助手；預計今年發佈的旗艦手機上也會搭載OS 4，發展可睇高一線。

雖然小米手機業務短期內仍受記憶體成本上漲所影響，但靠著AI、OS方面的創新，可以堅定執行高端化戰略，次季其全球平均售價（ASP）按年增加25.9%，內地3,000元以上產品銷量佔比升至32.1%，足見策略成效。高端化不但可提升品牌定位，也能為AI手機功能及高端服務訂閱創造變現基礎。

現在全球科技企業爭相投入於AI研發，投資者都關注如何變現？何時變現？而小米在這方面有明顯優勢，一方面已連接入小米生態的用戶規模相當龐大，而其手機、汽車和IoT等產品都是可應用的場景。

小米生態的用戶規模相當龐大，而其手機、汽車和IoT等產品都是可應用的場景。（小米官網）

今年第二季智能電動汽車及AI等創新業務收入249.0億元，按年增長17.1%；季度交付10.4萬輛，按年勁升28.2%，近期再推出新增程SUV小米澎程系列，顯示小米在技術和產能上，已具備與主流高端新能源車品牌競爭的能力。同時，智能電動汽車及AI等創新業務佔總收入比例升至約23%，收入結構明顯更趨多元化。

小米集團經歷自去年9月底59.9 港元高位後輾轉調整，股價於6月底在21.3港元成功築底並強勢回穩，近期更強勢攻破30港元心理關口，展現出不俗的低位承接力與估值修復彈性。雖然股價觸及保歷加通道頂部後出現技術回調，但目前回落至通道底部附近，屬於健康整固，有效消化短線獲利盤，為後市持續反彈奠定基礎，短期有望直指38.2%黃金比率回調水平。

投資者可把握當前的整固機會，建議於現價水平分注部署，目標價看36港元，潛在上升空間約44%。整體而言，小米集團長線投資價值突出，短線回調可視為建倉點。小米每次面對困難後，都會通過能力的提升迎來新一輪的成長週期。經過兩個季度的主動調整，小米對外部環境的判斷更加清晰，各項能力也在穩步提升。雖然第三季短期經營造成壓力的幾個因素依然存在，不過下半年的旗艦手機上市、9月份澎程SUV上市以及IoT業務加快出海，相信業績可繼續改善。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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