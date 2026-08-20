港商業房地產貸款敞口縮至9.5%　東亞︰市場趨穩定　望壞賬續回落

中東戰前景未明，市場關注美國息口政策走向，東亞銀行(0023) 聯席行政總裁李民橋表示預計，美國聯儲局有機會加息一次，或者維持高息一段時間，如果加息料對銀行香港業務的淨息差帶來利好。而貸款需求及業務方面，僅加息一次相信影響不大。

美加息料對淨息差帶來支持

本港樓市方面，他表示，住宅樓市交投旺盛，而甲級寫字樓也有需求，相信本港整體商業房地產已穩定下來，而東亞銀行相關撥備也已較去年下半年有所下調。

東亞銀行公佈今年上半年中期業績，期內錄得純利24.16億元，按年升0.4%，派發中期息46仙，按年增17.9%。不過，期內金融工具減值損失增加16.5%至29.58億元。減值貸款比率於2026年6月底為2.71%，而2025年12月底則為2.69%。

李民橋表示，香港商業房地產貸款，佔集團整體貸款規模已縮至9.5%。

內房風險敞口縮減至2.3%

李民橋表示，香港商業房地產貸款，佔集團整體貸款規模已縮至9.5%，而內房敞開也縮至2.3%，整體非商業房地產貸款現時佔集團整體貸款組合的83%，穩步邁向2028年的目標，即非商業房地產貸款與商業房地產貸款佔比為85:15。

他指出，會希望相關撥備及壞賬率等，能夠在未來幾年繼續回落。上半年減值損失總額為29.58億元，大部分與商業房地產貸款有關－鑑於中國內地物業銷售進度緩慢，集團為若干項目作出額外撥備，而香港寫字樓及零售物業的最新估值亦導致進一步的貸款減值。