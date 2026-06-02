恒地料今年樓價上升5至10%　已加快推盤　The Henderson出租達95%

恒基地產（0012）今日（2日）舉行股東週年大會，管理層對本港房地產市場釋放樂觀訊號，料今年樓價潛在升幅達一成，集團推新盤能迅速售罄，並已加快推盤。



「樓市無過熱」 料今年升介乎5%至10%

恒地主席兼董事總經理李家誠表示，今年以來本港物業交投表現顯著優於去年，首五個月一手私樓整體成交量已突破 1 萬伙大關，預期全年有機會達到 2 萬伙。他表示中原指數已錄得連續十多個月的升幅，並預測今年樓價有機會將有 5% 至 10% 的上升空間。

李家誠補充，集團已加快推盤，今年以來，恒基旗下多個新盤推售成績均極為理想，基本上每次推出新一批房源皆能迅速全數售罄。

針對市場有聲音擔憂樓市近期累計升幅逾 9%，可能出現「偏熱」甚至「盲目入市」的現象，集團執董黃浩明則明確回應指，目前市場並不存在過熱情況。管理層分析稱，過去本港樓市經歷了一段跌幅，現時隨著經濟環境逐步好轉，升勢是合理地反映在樓價上的正常體現。從物業銷售數據觀察，目前有很多都是「用家」入市。

李家誠﹙左﹚預測今年樓價有 5% 至 10% 的上升空間。右為李家傑。（夏家朗 攝）

The Henderson 出租率高達九成半

恒地去年基礎盈利為60.63億元，按年減少38%，全年派息1.26元，比去年同期相應減少三成。談及派息政策，李家誠指出，儘管目前環球局勢相對波動，集團長遠仍須兼顧穩定的財務狀況，但鑑於今年以來的賣樓成績非常理想，若物業銷售市況能夠持續向好，集團希望在下一次派息時，能為股東帶來更佳的回報。

另外，李家誠表示，位於中環的超甲級商廈地標 The Henderson，目前的出租率已經高達 95%；而集團旗下另一座尚在興建中的中環全新商廈項目 Central Yards，其寫字樓預租率亦已順利達到 70%。李家誠期望在未來數月內，能向市場宣布更好的出租率消息。

集團旗下其他零售民生商場的整體出租率同樣維持在九成以上的高水平。在剛過去的「五一黃金週」假期期間，旗下商場的旅客消費額較去年錄得十多個百分比的升幅，管理層對後市營運充滿信心。

中環的超甲級商廈地標 The Henderson目前的出租率已經高達 95%。﹙資料圖片﹚

收回「迎林」改作銷售 因應需求轉變

在被問及旗下大埔項目「迎林」與香港中文大學停止合作的消息時，恒地理層指出，該決定與市況轉變無關，主要是由於該項目與中大的租約已經屆滿，加上學生對住宿的需求有所改變，因此集團決定在租約完結後收回物業，並重新安排於市場上推售。黃浩明透露 ，集團預計於今年下半年正式將該樓盤推出市場。

促政府提高市區重建誘因

就尖沙咀香檳大廈重建進度，城規會早前否決了該項目B棟的新設計圖則。黃浩明回應表示，對於該項已在發展階段的地盤，集團將會向城規會申請覆核，爭取尋求改變有關決定的空間。

至於毗鄰的A棟，市場關注其樓齡是否已達 70 年門檻以享有更低的強拍條例申請門檻，黃浩明直言，周邊產權的收購價值及成本依然昂貴，目前看來並未有足夠的商業誘因讓集團進一步擴大收購業權。他希望政府在推動市區重建時，應提供更多誘因，令市區重建更「成事」。