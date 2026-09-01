馬時亨撐「識人好過識字」　笑言與林超英少來往緣由　惹全場捧腹

人工智能熱潮衝擊不同行業，香港貿發局主席馬時亨出席聖方濟各大學迎新日勉勵學生時表示，無論科技如何進步，人際關係始終是人工智能(AI)無法取代的，職場上的人際網絡尤其重要。

他直言，「識人好過識字」此話不無道理，認識對的人，機會之門自然會打開。相反，若欠缺人脈，就難以成事。

他更以自身經歷現身說法，分享自己的人生轉捩點，也全是因為「阿松介紹」。他說，2002年他能夠進入政府做財經及庫務局局長，全靠同學梁錦松介紹，當時梁錦松會出任財政司司長，正是這份人脈機緣，徹底改寫了他的人生軌跡，讓他踏上政途，後續更相繼做港鐵主席、教育大學校董會主席、貿發局主要等多個重要崗位。

始終秉持「做好本份」的信念

面對新生最關心的生涯規劃問題，他坦言自己從未做過精細的人生規劃，始終秉持「做好本份」的信念，認真做好每一份工作，機遇自然會隨之而來。同時他也表示，人生無標準答案，有人早早立志、步步規劃，亦是絕佳選擇。

他還分享了一段趣味同窗往事，透露原來前天文台台長林超英是他同屆的港大同學，選讀理科的林超英入學首日，便立志要成為天文台台長，而這份初心最終成真。更有趣的是，馬時亨任職商務及經濟局局長期間，天文台正隸屬於其管轄範圍，二人因此有不少交接。不過，他笑言兩入如今少有往來， 皆因「自己鐘意歎冷氣，林超英卻唔鐘意嘆冷氣」，此語一出全場捧腹。