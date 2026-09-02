美股｜道指收市升296點　Dell飆近16%　油價再升約1%

美國債息回落，美股周三（9月2日）上揚，道指最多曾升460點，至收市仍升296點。油價維持漲勢，至收市約升1%。



2026年8月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月3日

【04:30】Nvidia升3.2%

道指收市報53,061.95點，升295.07點或0.56%；納指收報26,217.83點，升118.05點或0.45%；標普500指數收報7,666.60點，升35.13點或0.46%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升3.21%，每股收報224.41美元，為升幅最大道指成份股。Google母公司Alphabet升0.63%、蘋果公司（Apple）則跌0.05%。

戴爾科技（Dell）上調年度利潤和營收預測後，股價大幅上升15.81%。另外，美光科技（Micron Technology）漲2.43%。

【04:12】中概股指數收跌0.05%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.05%。其中，阿里巴巴ADR跌0.91%。

2026年5月12日，在加拿大舉行的網路高峰會（Web Summit）上，戴爾科技（Dell Technologies）的標誌顯示在展位上方。（Reuters）

【04:11】油價約升1% 美元兌日圓跌穿159

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報91.01美元﻿，漲0.79美元或0.88%；倫敦布蘭特期油每桶收報95.63美元，升0.98美元或1.04%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.59，跌0.08%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.94，約跌0.78%。

【04:10】現貨金價升逾1.3% Bitcoin現報7.7萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,386.64美元，升58.28美元或1.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,381.86美元、24小時內分別不大。

【03:56】恒指夜期收報25,367點 高水56點

恒指夜市期指收報25,367點，升114點，較恒指收市25,253點，高水56點，成交14,118張。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

本港時間9月2日

【22:55】Nvidia升近3%

道指最新報53,195點，升428點或0.81%；納指最新報26,168點，漲68點或0.26%；標普500指數現報7,671點，升39點或0.52%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升2.89%，暫為升幅最大道指成份股。微軟跌0.56%，暫為跌幅最大道指成份股。蘋果公司（Apple）跌0.18%、Tesla跌0.84%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【22:45】紐約期油微跌 Bitcoin報7.7萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶89.88美元，跌0.34美元或0.38%。倫敦布蘭特期油每桶報94.92美元，升0.27美元或0.29%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,298.14美元、24小時內約跌1%。