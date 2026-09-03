三一重工業績勝預期：海外收入破六成　電動化成增長引擎｜彭偉新

在中國工程機械股之中，三一重工（6031）一直是市場較熟悉的名字，集團主要生產挖掘機、混凝土機械、起重機、樁工機械、路面機械等大型設備，產品廣泛用於基建、房地產、礦山、道路、能源及物流工程。在實際情況下，只要一個地方要建樓、修路、開礦、建橋或做大型工程，三一的機器都有機會出現。集團過去在中國市場已建立相當高的知名度，尤其在挖掘機和混凝土機械方面，市佔率長期位居前列。近年更重要的變化，是三一不再只是「中國工程機械公司」，而是逐步轉型為一間具備全球銷售、全球服務及全球生產能力的企業。



工程機械行業本身有明顯周期性，當基建投資加快、房地產開工增加、礦山投資活躍時，設備需求會上升。中國市場在過去幾年受房地產疲弱拖累，行業需求並不算強勁。不過，近期報告反映，國內需求已有改善跡象，而海外市場更成為主要增長來源。而集團今年上半年海外收入增長理想，並且毛利率上升，顯示集團不是單靠減價搶市場，而是能夠在產品、服務和成本控制上取得平衡。

三一重工已逐步轉型為一間具備全球銷售、全球服務及全球生產能力的企業。（三一重工官網）

從行業前景看，未來工程機械有兩條主線值得留意。第一是海外化：中國工程機械企業過去主要依靠內地市場，但隨着產品質素提升、價格具競爭力，加上售後服務網絡逐步完善，海外客戶接受度正在提高。非洲、東南亞、拉丁美洲等地的基建及礦業投資，為中國品牌帶來機會。第二是電動化：以往市場談電動車，主要想到乘用車，但工程機械同樣有電動化空間。裝載機、礦卡、混凝土機械以至部分挖掘機，若能透過電動化降低燃料成本，對用家有實際吸引力。三一重工在這方面起步較早，報告亦指出其新能源產品收入正在快速增長。

在競爭格局上，三一的主要對手包括徐工、中聯重科，以及國際品牌如卡特彼勒、小松等。而集團的優勢，是中國市場基礎穩固、產品線全面、規模大，並且在海外逐步建立本地化能力。集團不只是把產品賣到海外，而是在當地建立銷售團隊、維修服務、零件供應、融資支援，甚至當地工廠。市場報告提到，集團已具備全球工廠布局，海外產能可支援部分海外銷售，亦有助減低關稅影響。這一點對美國、歐洲等市場尤其重要，因為單靠出口模式，容易受運費、匯率和政策影響。

不過，國內市場仍然有價格競爭，尤其在需求未全面復甦時，企業之間容易透過價格爭取訂單。海外市場方面，雖然中國品牌增長快，但國際巨頭在品牌、渠道、融資及大型客戶關係上仍有優勢。至於美國市場，管理層指出美國市場雖然空間巨大，但市佔率不能過度進取，否則可能帶來地緣政治風險。換言之，海外增長雖然是亮點，但並非直線上升，中間仍會有匯率、關稅、政治和競爭等挑戰。

三一重工的中國市場基礎穩固、產品線全面、規模大，並且會在海外逐步建立本地化能力。（三一重工官網）

至於今年第二季業績， 2026年的第二季度收入為293.59億元人民幣，按年增長24.4%；歸母淨利潤32.09億元人民幣，按年增長16.9%。收入較市場共識高7%，增速優於徐工和中聯重科。另外，若撇除匯率影響，第二季經營層面的盈利增長可達55%左右，反映本業其實相當強。業績勝預期主要來自收入及利潤率較好，換句話說，表面上淨利潤增長17%已不差，若撇除人民幣匯率帶來壓力，盈利增長更亮眼。

今次業績其中一個最大亮點，是海外毛利率得到改善。上半年集團在海外的收入約320億元人民幣，按年增長約22%，佔收入比重已接近六成。按地區看，亞太、歐洲、美洲和非洲均有增長，其中非洲增長最突出，按年接近48%。更重要的是，海外毛利率按年升1.3個百分點至32.5%，而國內毛利率則因成本及競爭壓力有所下跌。這說明海外業務不但增長快，而且賺錢能力較高。對投資者而言，這是一個重要信號：若海外收入佔比繼續提高，三一的整體盈利質素有機會逐步改善。

另一個亮點是電動化產品，三一上半年電動產品收入約57億元人民幣，按年增長51%，佔總收入約11%，新能源產品收入約52億元，按年增長50%。反映出電動化已不再只是概念，而是開始成為實際收入來源。電動工程機械對客戶的吸引力在於省油、維修成本較低，以及符合部分市場的環保要求。若未來海外市場亦開始提高電動產品滲透率，三一有機會取得先發優勢。

電動化已不再只是概念，而是開始成為三一重工的實際收入來源。（三一重工官網）

估值方面，各大券商普遍維持正面看法。主要券商給予三一重工買入或增持的評級，而目標價均較現價仍有上升空間。以2026年預測市盈率計，集團以現價計大約在17至18倍水平；若看2027年，則降至約12至15倍。若盈利能按預期增長，估值並不算昂貴，不過，由於集團仍屬周期股，市場未必會給予太高估值。

三一重工股價於今年2月中升上高位見26.95港元後，股價逐步回調並在失守50天線及50天線支持後，走勢持續向下，更形成了一底低於一底走勢後，股價反覆跌至低位見17.78港元後，曾一度作出反彈，更曾升返整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標21.50港元後再度回落，不過，股價並未失守前底，更在返回18.11港元後即時作出反彈。預期股價仍然有進一步反彈的動力，尤其是市場的分析師給予三一重工的目標價中位數為28.8港元，較現價仍然有接近50%的上望空間。投資者可以在股價返回前低位18.50港元水平買入，上望21.50港元，只要股價能企穩在7月中低位17.80港元以上，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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