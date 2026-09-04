銀色債券｜逾47萬人認購破紀錄　發行增至550億　料人均獲派11手

港府推出的新以批銀債已於今日(4日）下午兩點截止認購，由於保底息有4.25厘，高於目前市面一般港元長期定存年利息，市民反應十分熱烈，認購金額及認購人數均破歷史紀錄。



政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約1,197.7億港元，認購人數約47.8萬. 以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。認購金額及認購人數均為歷年新高，較2025年發行的銀色債券分別增加約22%及約28%。

發言人表示，銀色債券受年長市民歡迎。正如推出2026年銀色債券時的公布所預示，預計最終發行額將由500億港元提高至上限550億港元。計劃於9月11日（星期五）公布配發結果。

以550億元額度及47.8萬人申購，料人均獲分派11手。

回顧歷年銀色債券，2023年銀色債券的保底息達5厘，為歷來最高，其後2024及2025年回落至4厘及3.85厘。在認購人數及金額方面，則以去年逾37萬人及982億元，雙雙曾創歷來最高紀錄，惟「憎多粥少」，即使去年最終發行額上調至550億元，但最終每人最多獲派17手，為2022年以來最少，而2024年每人最多獲派24手，為歷來最多。