石藥集團業績急升背後：授權收入爆發　核心業務亦見改善｜彭偉新

石藥集團是內地大型綜合製藥企業，業務涵蓋成藥、原料藥及功能食品。成藥為核心，直接供應醫院、藥房；原料藥以維生素C、抗生素為主；功能食品則包括咖啡因、無水葡萄糖等。過去市場熟悉恩必普、玄寧等成熟藥，近年集團加速轉型創新藥企，重點布局抗癌藥、慢病藥物、mRNA疫苗、ADC、siRNA及AI研發平台。



中國醫藥業近年受集採、醫保控費及醫院預算管理影響，傳統仿製藥面臨降價壓力，行業由「賣得多」轉向重視創新、臨床價值與國際化。對有研發能力的企業，這反而是拉開差距的機會。石藥憑規模與充裕現金流，已建立納米製劑、ADC、單抗、雙抗、mRNA、PROTAC、siRNA及AI藥物發現等多個技術平台，不再依賴單一老產品，而是透過多元路線尋找增長點。研發風險仍在，新藥上市需時且成本高，失敗機會亦不容忽視。

石藥集團是內地大型綜合製藥企業，業務涵蓋成藥、原料藥及功能食品。（石藥集團官網）

競爭上，百濟神州、信達生物、恒瑞、翰森等積極推進抗癌藥與海外授權。石藥優勢在於成熟成藥提供穩定現金流支持研發，同時需應對傳統產品的價格壓力。市場評估時，重點看兩方面，分別是成藥能否企穩，以及創新管線能否真正落地。

2026年上半年業績亮眼

集團2026年上半年收入185.94億元人民幣，同比增40.1%；股東應佔溢利60.94億元人民幣，大升139.2%。盈利急升主因授權費收入達58.95億元人民幣，同比飆448.5%。這類收入可增厚盈利與現金，但並非每年穩定再現，不宜只看表面增幅。剔除授權後，成藥商品銷售約101.7億元人民幣，增10.8%；第二季約51億元，連續兩季維持約50億元人民幣水平，顯示集採與控費影響逐步消化，核心業務企穩跡象明確。

石藥憑規模與充裕現金流，可以透過多元路線尋找增長點，但研發風險仍在。（示意圖，Unsplash@CDC）

成藥中，神經系統用藥最突出：上半年收入約47.9億元，增27.6%，第二季增速更達33.1%。主要受恩必普在院外、自費及基層市場放量，以及明復樂快速增長帶動；納入國家基本藥物目錄後，基層使用場景擴大。心血管產品增19%，玄寧、恩存、達新寧表現穩定；抗感染及消化代謝亦有小幅增長。抗腫瘤、呼吸系統仍受壓，但產品組合已趨多元，未來新產品放量有望進一步優化結構。

對外授權是另一亮點。上半年與國際大藥企在長效遞送、多肽AI發現及siRNA平台達成合作，潛在交易額可觀。這些合作不僅帶來首付款，更證明平台獲國際認可，石藥正由「產品出海」邁向「平台出海」。AI端到端平台已使早期發現時間縮短逾30%、成本近半，篩選準確率大幅提升，並應用於小分子、長效多肽及siRNA，支持多項合作。若持續有效，集團可透過技術合作分享價值，而非單靠賣藥。

創新管線未來兩三年催化劑豐富

市場預期集團於2026-2028年有超過30款產品上市，2026年全年有望超10款獲批。關注點包括EGFR ADC、B7-H3 ADC、PD-1/IL-15融合蛋白、HER2相關藥物、PCSK9 siRNA及依達格魯肽α等。EGFR ADC已完成關鍵臨床並計劃申報上市，PCSK9 siRNA進入後期臨床。若成功，收入結構將由成熟藥主導逐步轉向創新驅動。

市場預期集團於2026-2028年有超過30款產品上市，2026年全年有望超10款獲批。（Unsplash@Simone Van Der Koelen）

估值方面，分析師普遍正面，目標價約11.2至18港元。看好成藥企穩、授權帶來現金與認可，以及管線進入收成期。若未來數季成藥維持正增長，並有更多臨床好數據或新合作，估值有望進一步修復。中長線看，石藥已非純傳統藥股，而是轉型中的創新藥平台型企業。

技術走勢方面，股價去年9月初升至11.34港元後見頂，回落至7.10港元附近橫行；12月反彈至10.81港元未能破前頂，其後再向下，今年6月低見6.38港元。股價一底低於一底時，9天RSI反而一底高於一底，形成底背馳，沽壓減弱。7月成功升穿20天及50天線，見底訊號明確。現已收復整個跌浪約38.2%跌幅，下一步有望挑戰61.8%反彈目標。按分析師目標價中位數約12.44港元計，較現價仍有約23%上升空間，股價不排除先逐步重返11.30港元前高。策略上，可考慮於9.10港元附近吸納，上望11.30港元；只要未跌穿50天線約8.60港元，暫時毋須急於止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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