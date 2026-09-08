美股｜道指收市跌628點　Intel飆9%

中東緊張局勢推高油價，美股周二（9月8日）於假期後復市，三大指數下滑。其中，道指最多曾跌692點，至收市跌628點。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月9日

【04:30】Tesla漲4% Nvidia跌2%

道指收市報52,786.07點，跌628.18點或1.18%；納指收報26,421.41點，跌85.58點或0.32%；標普500指數收報7,673.52點，跌45.08點或0.58%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.94%、每股收報368.04美元。AI晶片龍頭Nvidia跌2.01%，每股收報225.73美元。蘋果公司（Apple）亦跌1.17%、微軟跌1.15%、Amazon挫0.60%。

另外，高通(Qualcomm)漲3.17%、Intel升9.05%。

【04:17】中概股指數收跌1.73% 百度跌近7%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.73%。其中，阿里巴巴ADR跌0.51%，百度跌6.96%；愛奇藝飆11.76%。

圖為2025年3月5日，Tesla位於德國柏林附近的廠房。（REUTERS）

【04:17】紐約期油升1.69% 美元兌日圓跌穿154

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報93.03美元﻿，漲1.55美元或1.69%；倫敦布蘭特期油每桶收報97.92美元，升0.92美元或0.95%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.78，跌0.13%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報153.61，約跌0.47%。

【04:16】現貨金價跌1% Bitcoin現報7.85萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,360.06美元，跌46.38美元或1.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,567.79美元、24小時內約跌0.8%。

【03:56】恒指夜期收報25,281點 低水36點

恒指夜市期指收報25,281點，升55點，較恒指收市25,226點，低水36點，成交10,779張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間9月8日

【22:46】Nvidia蘋果同跌逾1% Tesla漲近3%

道指最新報52,754點，跌659點或1.24%；納指最新報26,404點，跌102點或0.39%；標普500指數現報7,685點，跌33點或0.43%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌1.32%、蘋果公司（Apple）跌1.23%、Amazon挫1.10%；Tesla則漲2.88%。

【22:45】油價升逾1% Bitcoin報7.8萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶93.03美元，升1.55美元或1.69%。倫敦布蘭特期油每桶報98.02美元，升1.02美元或1.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,405.27美元、24小時內約跌1%。