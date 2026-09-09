中國重汽跑贏重卡行業　海外增長與新能源業務打開新空間｜彭偉新

中國重汽是內地主要重型卡車製造商，業務包括重卡、輕卡、零部件及金融服務，產品用於物流、工程、礦山及城市運輸等場景。集團同時是中國重卡出口龍頭，海外市場已成為其增長的重要來源，而近年亦積極發展新能源重卡，切入電動化及低碳運輸趨勢。而重卡行業本身有周期性，與基建、物流、商品運輸及企業投資意欲關係密切。不過，現時行業正有幾個支持因素。內地方面，舊式重卡報廢更新政策繼續推動換車需求，部分城市仍未全面推出補貼，意味後續仍有空間。展望明年，若國五車型更新政策逐步落地，國內需求有望進一步改善。出口方面，中國重卡在新興市場的性價比和服務能力提升，行業出口量有機會維持高位。



中國重汽最吸引之處，是它已不再只是一隻依賴內地重卡周期的股份，而是逐步變成具全球增長能力的商用車龍頭。集團上半年重卡出口約10.8萬輛，按年增長約57%，增速快過行業，出口市佔率接近一半，反映其在海外市場的渠道、品牌和售後能力已形成護城河。當非洲、東南亞等傳統市場繼續穩固，中東、拉美等新市場又打開增量空間，出口業務不但推高銷量，更有助減低內地市場周期波動對盈利的影響，令集團估值有機會擺脫傳統重卡股框架。

中國重汽是內地主要重型卡車製造商，同時亦是中國重卡出口龍頭。（中國重汽官網）

另一個關鍵，是集團同時踩中新能源重卡和盈利改善兩條主線。上半年新能源重卡銷量按年增長約140%，市佔率首次升至行業第一，證明集團在電動化轉型中已取得先發位置；更重要的是，相關業務已在6月達到單月收支平衡，意味新能源不再只是燒錢換市佔，而有機會成為新利潤來源。配合集團上半年盈利按年增長逾兩成、派息比例提升至約65%，中國重汽兼具增長、現金回報及估值重估三重吸引力，這正是市場願意重新評價它的原因。

集團2026年上半年業績表現理想，收入708.4億元人民幣，按年升39.2%；股東應佔利潤43.3億元人民幣，按年升26.2%。重卡銷量明顯跑贏行業，新能源重卡銷量更按年增長約140%，首次升至行業第一。不過，毛利率跌至13.9%，主要受人民幣升值帶來匯兌損失、新能源車初期放量，以及海運費較高影響。這些因素令利潤率短期受壓，但核心銷售動力仍然強。

中國重汽過去5年的平均Beta值為1.34，系統性風險高於大市。52周最高位曾見48.4港元，而最低位則曾見20.34港元，以現價42.72港元計，中國重汽的股價較50天線高出6.07%，另外，現價亦較200天線高出13.3%，股價雖然高於50天線及200天線，但未有出現股價偏高的情況。集團的機構投資者持股比率為10.23%，自今年4月16日至今年9月8日期間，股價錄得0.28%的跌幅，該期間共錄得35.02億港元的資金流入，當中大戶佔其中的28.02億港元，而散戶則佔當中的7.01億港元（見下圖）。大戶對散戶資金流比率為4比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.45%；而最低曾經跌至-17.01%，但於9月8日當日已重返16.7%，反映大戶投資者的資金動力已全面轉強，將有望推動股價重返前頂。

中國重汽（03808）於今年4月16日至9月8日期間的資金流狀況。

中國重汽股價於今年3月由低位34.04港元水平開始回升，但兩次升抵48.18港元水平便見頂回調，而多次返回35.50港元後均能作出反彈，股價於7月中跌返34.88港元低位後作出反彈，不過，一直未能升破43.70港元，而近日股價在回調至37.68港元後再度反彈，雖然股價未能升破之前的阻力位43.70港元，不過9天RSI已成功升抵70水平，反映整體的動力仍然較強，並有望作出進一步的推動股價。市場上現時共有13位分析師對中國重汽有進行調研覆蓋，目標價範圍由45港元至57港元，至於中位值為51.00港元，以現價計算潛在升幅達到19%。投資者可以在42.50港元水平買入，上望今年6月高位48.00港元，只要股價能企穩在20天線之上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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