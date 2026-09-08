中遠海運港口收息與增長兼備　等待海外碼頭進一步收成｜彭偉新

港口股的特性向來就是業務易懂、現金流穩、派息成為支撐股價的主要動力，而在中遠系的股份中，中遠海運港口就是屬於這一類的企業，集團並非直接賺運費，而是經營及投資碼頭，收入主要來自貨櫃裝卸、堆存等服務。全球貿易持續，港口便有價值。集團的優勢在於全球網絡，截至2025年底，於40個港口營運387個泊位（238個貨櫃泊位），覆蓋中國沿海、長江中下游，以及歐洲、地中海、中東、東南亞、南美、非洲。國內碼頭是基本盤，海外布局分散風險，同時受惠中國出口與區域貿易。



集團的港口與全球貿易掛鉤，有券商指出，AI相關產品及「新三樣」（電動車、鋰電池、太陽能）出口帶動內地沿海貨櫃吞吐量較快增長。而管理層對2026年吞吐量正面，其中，更以地中海與東南亞區域的動力較強，至於跨太平洋的貿易則或會受關稅挑戰。而集團在全球之佈局有助緩衝單一航線放慢，尤其是集團背靠中遠海運集團航運網絡，帶來協同與穩定貨源。競爭對手包括招商局港口、和記港口等，優勢在母企網絡、中國深度布局與全球組合；挑戰則為海外執行風險、地緣政治及新碼頭初期成本。

中遠海運港口經營及投資碼頭，收入主要來自貨櫃裝卸、堆存等服務。（中遠海運官網）

集團在2025年非控股碼頭利潤3.45億美元，按年增7.5%，佔合計利潤77.8%，是穩定「壓艙石」。其吞吐量由2020年1.015億標準箱增至2025年1.197億標準箱，五年累計增近18%。2026年上半年收入9.05億美元，按年增12.3%；歸母淨利2.34億美元。至於今年第二季收入4.84億美元（按年升14.1%，而按季則升15.1%），歸母淨利1.48億美元（按年上升51%，按季更大升73%），雖然當中包含了約0.54億美元一次性回撥，不過，在扣除該回撥後，整體的盈利表現仍然強勁。

集團在國內控股碼頭單箱收入按年升3.2%，毛利率提升2.3個百分點（天津集裝箱碼頭更高達7.9個百分點），反映收費與效率改善。至於集團在歐洲區域單箱收入亦升2.1%。海外方面，秘魯錢凱港使用率約35%，管理層預期只要能達到55-60%，即可達收支平衡，目前仍處爬坡期，或短期拖低毛利率，但長期槓桿可得以釋放。另外，集團在2026年5月取得西班牙塔拉戈納港項目，預計2028年底全面營運，增強戰略位置。市場上現時給予中遠海運港口的目標價範圍由5.00港元至7.00港元之間，而中位數則達到6.00港元，雖然較現價只有不足10%的差距，不過，預期在集裝箱碼頭的貨運需求仍然強勁，因此，股價仍然有較明顯的上升動力。

中遠海運港口過去5年的平均Beta值為1.06，系統性風險稍為高於大市，52周最高位曾見6.56港元，而最低位則曾見4.43港元，以現價5.7港元計，中遠海運港口的股價較50天線高出12.05%，另外，現價亦較200天線高出4.01%，暫時股價未有技術性偏高的情況。集團的機構投資者持股比率為9.58%，自今年4月15日至今年9月7日期間，股價錄得11.01%的升幅，該期間共錄得0.17億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.27億港元，而散戶則錄得0.09億港元的流出（見下圖）。大戶對散戶資金流比率為2.9比-1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.2%；而最低曾經跌至-27.41%，至於9月7日當日則為21.35%，反映出大戶資金流動力強勁，將有助推動股價繼續上升。

中遠海運港口（01199）於今年4月15日至9月7日期間的資金流狀況。

中遠海運港口的股價於今年3月2日升上今年最高位6.56港元後，便開始出現見頂走勢，股價形成了一浪低於一浪向下移外，更在跌穿50天線支持後，股價反覆跌至低位見4.43港元後，9天RSI亦由跌穿30水平作出反彈，更在股價成功收復20天線及50天線後作出反彈，股價已開始形成了一浪高於一浪走勢，更在上周升破5.50港元水平後，突破了由今年3月開始形成的「頭肩底」的頸線阻力位。而且昨日升抵5.725港元水平，收復了整個自高位6.56港元所形成的跌浪總跌幅的61.8%，只要股價能升破5.7港元關口，股價可以有望向前頂6.50港元水平進發。投資者可以在股價返回5.50港元或等股價向上升破5.70港元買入，上望6.50港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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