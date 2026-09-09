美股｜布油升穿101美元　道指收市跌405點　蘋果發布會後跌0.28%

中東緊張局勢繼續推高油價，布蘭特原油價格飆升突破每桶100美元，為7月尾以來首次。美股周三（9月9日）下跌，三大指數連續第三個交易日下滑。其中，道指最多曾跌471點，至收市仍跌405點。油價方面，國際油價至收市升逾3.2%，其中布油每桶進一步升至101.21美元。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月10日

【04:25】Meta飆6.55% SK海力士漲7%

道指收市報52,380.66點，跌405.41點或0.77%；納指收報26,253.34點，跌168.07點或0.64%；標普500指數收報7,636.36點，跌37.16點或0.48%。

重磅科技股方面，剛舉行新品發表會的蘋果公司（Apple），一度曾跌近2%，至收市縮窄至跌0.28%。Meta因宣布推出新的AI代理「Muse」，股價急升6.55%。

Google母公司Alphabet跌2.26%，為跌幅最大道指成份股。AI晶片龍頭Nvidia跌0.91%，Amazon亦挫1.78%。

另外，SK海力士維持漲勢，至收市升7.05%，每股收報198.63美元，創上市以來新高紀錄。

【04:11】中概股指數收跌2.09%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.09%。其中，阿里巴巴ADR跌2.86%。

2026年9月9日，蘋果公司（Apple）舉行新品發表會，新任CEO特努斯（John Ternus）展示可折疊的iPhone Duo。（Reuters）

【03:40】油價升逾3.2% 美元兌日圓徘徊154

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報96.05美元﻿，漲3.02美元或3.25%；倫敦布蘭特期油每桶收報101.21美元，升3.29美元或3.36%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.81，升0.03%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報153.60，與前一天變動不大。

【03:39】現貨金價升1% Bitcoin現報7.83萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,397.05美元，升41.50美元或0.95%；日內曾高見4,434.23美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,359.68美元、24小時內約跌0.1%。

【03:38】恒指夜期收報24,982點 低水293點

恒指夜市期指收報24,982點，跌225點，較恒指收市25,207點，低水293點，成交14,306張。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間9月9日

【22:50】Meta升近6% Alphabet跌逾2%

道指最新報52,511點，跌274點或0.52%；納指最新報26,318點，跌103點或0.39%；標普500指數現報7,651點，跌21點或0.28%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌0.48%、蘋果公司（Apple）跌0.87%、Amazon挫1.61%，Google母公司Alphabet跌2.33%；Meta升逾5.8%，Tesla亦漲1.41%。

【22:47】油價升逾3% Bitcoin報7.9萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶96.14美元，升3.11美元或3.34%。布蘭特原油期貨最新每桶報101.10美元，升3.18美元或3.25%。