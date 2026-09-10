光模組進入升級周期　中際旭創龍頭優勢浮現｜彭偉新

中際旭創是一家內地高速光模組龍頭企業，集團的主要產品用於數據中心，功能是把大量伺服器、晶片及網絡設備連接起來，令數據可以高速傳輸。過去投資者談到人工智能，焦點多數放在晶片、伺服器或雲服務商身上，但當AI模型愈來愈龐大，數據中心內部需要傳送的資料量亦急速增加，高速光模組便成為不可或缺的基建零件。中際旭創正是這條產業鏈中，少數具備大規模供應高端產品能力的企業之一。



從行業前景來看，AI帶動的光模組需求並不是短期題材。大型雲服務商持續增加AI資本開支，GPU及ASIC集群規模愈來愈大，伺服器之間需要更快、更低延遲的連接。這正推動光模組由400G升級至800G，再進一步走向1.6T、2.4T甚至更高規格。換言之，這個行業的核心不只是今年產品銷情理想，而是未來數年整個AI數據中心的網絡架構仍會持續升級，為高端光模組帶來一個較長的需求周期。

中際旭創是內地高速光模組龍頭企業，也是AI產業鏈中，少數具備大規模供應高端產品能力的企業之一。（中際旭創官網）

中際旭創的吸引力，在於它不只是站在景氣向上的行業之中，本身亦具備規模、技術及客戶三方面的門檻。高端光模組並非普通電子零件，客戶對性能、穩定性、交付能力及認證流程都有很高要求。一旦供應商進入主要雲服務商的供應鏈，通常不容易被快速取代。市場相信集團在高端光模組市場有望維持約三至四成份額，並在主要客戶中保持穩定地位。這代表它能夠直接分享AI數據中心投資增長，而不只是行業中的邊緣參與者。

行業競爭當然存在，而且海外及內地同業都在加快追趕。不過，在800G及1.6T這類高端產品上，真正能同時做到大規模量產、高良率、穩定交付和通過客戶認證的企業並不多。更重要的是，下一代產品例如2.4T、NPO及XPO，涉及更複雜的設計及更高程度的客戶定制，反而可能進一步拉開龍頭與追隨者之間的距離。行業愈向高規格發展，技術門檻及客戶黏性便愈高，這亦是中際旭創最值得投資者留意的地方。

業績方面，集團2026年第二季的表現清楚反映業務已進入高速增長階段。中際旭創第二季收入達人民幣223億元，按年增長175%，按季增長14%；股東應佔淨利潤達人民幣79億元，按年增長228%，按季增長38%。上半年收入及盈利亦錄得強勁增長。這組數字的重要性，在於收入及盈利同步高速增長，反映增長不只是來自出貨量增加，亦來自產品組合升級及盈利能力改善。

毛利率同樣值得重視。集團第二季毛利率約46.4%，按年提升4.9個百分點，按季亦略有改善。對製造業企業而言，在收入高速增長的同時仍能維持高毛利率，並不容易。這反映800G及1.6T等高端產品佔比提升，對盈利質素有明顯幫助。雖然零部件成本上升可能抵銷部分產品升級帶來的好處，但管理層仍預期毛利率可保持穩定，甚至隨着新產品推出而有溫和改善空間。

800G及1.6T等高端產品佔比提升，對中際旭創的盈利質素有明顯幫助。（中際旭創官網）

另一個值得留意的亮點，是集團的訂單能見度較高。管理層對下半年收入按季增長保持正面看法，並指出部分客戶已開始為2027年訂單作安排。這對投資者來說相當關鍵，因為高增長企業最怕只是單季業績亮麗，但後續訂單不足。中際旭創在建工程增加、資本開支維持高水平，存貨中的原材料亦明顯上升，均反映集團正在為更大規模交付作準備。雖然短期可能令現金流承壓，但若需求持續，這些投入有機會轉化為未來收入。

供應鏈緊張是風險，同時亦是龍頭企業的試金石。雖然上游原材料及關鍵零部件仍然偏緊，可能限制短期出貨，不過，對中際旭創這類具規模的企業而言，較強的採購能力、供應商關係及產能安排，反而有助它在供應緊張時保住市場份額。若零部件短缺在下半年逐步紓緩，集團早前建立的原材料儲備，有機會支持更強交付，令業績增長延續。

從中長線角度看，集團未來的增長並不只依賴800G及1.6T。市場預期，2.4T、NPO及XPO等新方案有望由2027年起逐步出貨。這些產品技術更複雜，定制化程度更高，若成功放量，不但有助集團延續收入增長，亦可能進一步提升利潤率。對投資者而言，這代表中際旭創的故事並非單一產品周期，而是由AI數據中心持續升級所帶動的多階段增長。

對中際旭創這類具規模的企業而言，較強的採購能力、供應商關係及產能安排，反而有助它在供應緊張時保住市場份額。（蘇州工業園區官網）

市場現時有3位分析師對中際旭創的H股及15位分析師對中際旭創的A股有進行調研覆蓋，而以港元統一計算，目標價由503港元至3,090港元，而A股及H股目標價的中位數則分別為1,628港元及2,061港元，若果以較為保守的看法，以A股的目標價中位數1,628港元作為H股的目標價參考值，現價仍然有約38%的上望空間。而中際旭創股價自上市日最低位見880港元後，便由低位作出反彈，並一度升抵8月18日最高位1,319港元後便作出回調，更於8月多番跌至980港元位置後企穩。股價近期由低位反彈，已收復了20天線的阻力外，更升破1,000港元的心理關口，走勢已出現突破。投資者可以在現價約1,180港元水平買入，上望分析師目標價中位數1,628港元，只要股價未有跌穿1,100港元水平，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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