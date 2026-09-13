《香港01》十周年｜李民斌︰保持傳統媒體的嚴謹　同時擁創新理念

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，東亞銀行聯席行政總裁李民斌為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

李民斌表示，自己一直是《香港01》的忠實讀者，特別關注時事、經濟及科技發展相關的新聞。「令我印象最深刻的，是《香港01》的報道不僅緊貼政策發展，同時會為讀者提供詳盡的數據分析及高水平評論，兼備深度與專業。」

他又稱，作為全港讀者最多的網媒，《香港01》善用數據了解用戶習慣，回饋讀者需要，例如即時新聞推送、專題設計等，都做得十分到位。《香港01》在過去十年，展現了「與時並進」的企業智慧，它沒有停留發展單一新聞平台，而是善用科技與讀者基礎，逐步拓展多元化業務。

令我印象最深刻的，是《香港 01》的報道不僅緊貼政策發展，同時會為讀者提供詳盡的數據分析及高水平評論，兼備深度與專業。 東亞銀行聯席行政總裁李民斌

談及編採方針，李民斌覺得《香港01》保持了傳統媒體的嚴謹，同時擁有創新理念，故能成功在現今的傳媒生態中找到可持續發展之道。

香港作為國際金融之都，李民斌認為，一個有活力而高效的媒體行業，不但能促進訊息高速傳遞，更能透過準確、深入而客觀的報道，推動多元理性的討論，讓持份者的意見得到充分表達，協助形成共識，提升金融業的資源配置效率。

他期待《香港01》和業界一起，構建健康的媒體生態，為鞏固提升香港國際金融中心地位，扮演更重要的推動角色！