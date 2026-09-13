《香港01》十周年｜鄭志雯︰記錄城市步伐　搭建社會溝通橋樑

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，周大福珠寶副主席兼執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總鄭志雯為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

她表示，《香港01》緊貼社會脈搏，記錄城市步伐，搭建社會溝通的橋樑，這份與眾同行的初心，與我們的營運理念不謀而合——周大福珠寶近百年來一直守護世代的珍貴情感，而瑰麗酒店則搭建文化交流的橋樑。兩者的交織，正體現了香港薈萃中西、既植根本地又連通全球的獨特底蘊。

《香港01》緊貼社會脈搏，記錄城市步伐，搭建社會溝通的橋樑，這份與眾同行的初心，與我們的營運理念不謀而合。 周大福珠寶副主席兼執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總鄭志雯

鄭志雯又稱，在此，祝賀《香港01》十週年，在全球網羅更多華語讀者，以心連結，讓香港的動人故事在世界舞台上持續流傳。