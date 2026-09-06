《香港01》十周年｜馬時亨讚《一片破局》分析　憶財經專訪評經濟

《香港01》成立10周年，9月3日在香港會展舉行慶典，逾千人出席，獲政商各界人士熱烈支持，當晚再舉行答謝晚宴，雲集各界名人。當天，貿發局主席馬時亨大談對《香港01》的感受。他憶述本港疫後2023年經濟不景，接受《香港01》專訪時也擔心香港景況「死啦，金融業做得唔好，呢次香港麻煩啦」，笑言怎料三年後香港金融業興旺，IPO與財庫管理均是「世一」，簡直天淵之別。他又提到最喜歡的《香港01》節目是聚焦拆解本港時事及政策的《一片破局》，「慳咗我好多時間，分析得好好」。



2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨出席。（香港01）

馬時亨憶與《香港01》財經專訪談金融業

馬時亨憶述與《香港01》印象深刻的合作，是2023年接受高級採訪主任黃捷及高級記者黃文琪的專訪，形容當時香港環境很差。

我同Roger（黃捷）講「死啦，金融業做得唔好，呢次香港麻煩啦」，點知三年後天淵之別，香港金融業興旺，IPO「世一」。 馬時亨

此外，馬時亨指香港的財富管理亦是「世一」，形容是他在《香港01》記憶猶新的專訪。他所指的是香港去年跨境財富管理資產規模按年增長10.7%，同期瑞士增長7.6%，香港超越瑞士成為全球跨境財管中心第一。

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨點讚《香港01》，並與高級採訪主任黃捷，以及副採訪主任潘耀昇合照。（香港01）

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

馬時亨最喜歡《香港01》《一片破局》

被問到最喜歡的《香港01》節目或欄目，馬時亨不假思索指是《一片破局》。該節目聚焦時事及政策，透過短片形式針對當前社會具爭議性或公眾關注的政治與政策議題拆解及評論，主持是副採訪主任潘耀昇。

我好中意聽阿昇嗰啲分析，慳咗我好多時間，佢分析得好好，我唔使睇咁多嘢，佢做得真係好。 馬時亨

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

馬時亨憶《香港01》報道2元乘車：你夢想成真啦！

馬時亨亦談及《香港01》10年前對長者2元乘車優惠系列報道。當年，專題報道拆解《如何做到2元搭港鐵？》，根據08年起年港鐵業績計算，發現即使將票價下調至2元，港鐵仍然有利可圖。假設推出「2元坐港鐵」後，車務收入和相關營運開支各自上升兩成，在扣除折舊及攤銷後，港鐵仍可憑各種業務的日常收益，應付大幅將車費下調至2元的開支。

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

當時是港鐵主席的馬時亨曾經接受《香港01》訪問，表示在公共行政方向考慮回購港鐵有許多角度，例如政府回購港鐵，大幅降低車費，自會令更多人選搭，屆時港鐵系統未必能負荷。十年過去，馬時亨在《香港01》十周年酒會特別提起。

十年前你想港鐵兩蚊搭車，你夢想成真啦！ 馬時亨