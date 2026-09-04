《香港01》十周年｜政商界讚報道「快而準」　緊貼時代變化

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，昨日（3日）於香港會議展覽中心舉行10周年慶典，設有酒會及晚宴慶祝。現場冠蓋雲集，不少人均表示自己是《香港01》的忠實讀者，形容《香港01》是網媒的絕對領導者，又讚揚《香港01》新聞「快而準」，並且一直提供具建設性的政策倡議，期望《香港01》未來繼續秉持客觀、持平，不偏不倚報道新聞，說好香港故事、說好國家的故事。



海關關長陳子達指，一直為《香港01》的忠實讀者。

陳子達：《香港01》不但報道真相 更提供具建設性倡議

海關關長陳子達表示，自己一直為《香港01》的忠實讀者，過去十年《香港01》不但報道真相，更為香港提供很多精湛分析，以及具建設性的倡議。他期望，未來的很多個十年，《香港01》可繼續為民發聲、為特區政府和社會出謀獻策，共同譜寫一個更美好的香港。

譚耀宗指，未來香港要對接國家「十五五」規劃，而且香港亦有新的五年規劃，期望《香港01》可以幫助多作宣傳、推動。

譚耀宗形容《香港01》對時代變化「追得很貼」

香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗表示，過去十年《香港01》一直緊貼時代變化「追得很貼」，所做的新聞報道很快。他提到，未來香港要發展經濟，對接國家「十五五」規劃，而且香港亦有新的五年規劃，期望《香港01》可以幫助多作宣傳、推動，令大家對規劃，有更多認識。

9月3日，《香港01》舉辦成立十周年慶典，貿易發展局主席馬時亨接受訪問。

馬時亨憶《香港01》創刊封面關於港鐵 自此一直留意

貿發局主席馬時亨提到，《香港01》創刊的封面故事是關於港鐵，他作為時任港鐵主席亦在創刊日出現於周報上，並自當日起一直留意《香港01》的新聞，而轉眼十年《香港01》亦做得很成功。

9月3日，《香港01》舉行成立十周年慶典，立法會前主席曾鈺成接受訪問。

曾鈺成：樂見《香港01》為社會變局提出真知灼見

立法會前主席曾鈺成表示，《香港01》十周年，也是其離開立法會十周年。他提到，從其接觸的朋友中，包括一些仍在政圈的人士，認為過去五、六年的變化比較大，很多人也未必能適應。他稱，很高興看到《香港01》在這個過程，經常有具指導性的真知灼見，即使是一般的時事報道，《香港01》的分析亦是比較深入。

《香港01》十周年，港鐵行政總裁楊美珍接受訪問。

楊美珍：香港需求變創新 冀《香港01》繼續凝聚社會

港鐵行政總裁楊美珍認為，未來香港需要繼續求變及創新，鞏固優勢，加強競爭力，繼續向前，希望《香港01》繼續發揮影響力、凝聚社會，繼續向前邁進。

《香港01》十周年，吳秋北接受訪問。

吳秋北：《香港01》十年磨一劍 希望繼續說好香港故事

工聯會會長吳秋北指，祝賀《香港01》生日快樂，期望愈做愈好。他認為過去十年《香港01》的發展可說是「十年磨一劍」，做到與時俱進，在行業發展中亦是行得較前。他期望《香港01》能夠繼續秉持客觀、持平，不偏不倚報道新聞，說好香港故事、說好國家的故事。

9月3日，《香港01》舉辦成立十周年慶典，立法會議員梁美芬接受訪問。

梁美芬：看着《香港01》發展成長 祝福繼續掌握時事脈博

立法會議員梁美芬表示，過去十年看着《香港01》發展及成長，祝福其繼續跟香港人一起，在不同大事、小事，都能掌握第一時間的時事脈博。

《香港01》十周年，立法會議員陳凱欣接受訪問。

陳凱欣：期望《香港01》未來十年發掘更多不同新聞

立法會議員陳凱欣表示，很感謝《香港01》在過去十年，提供很多新聞、民生及經濟資訊，亦有不少娛樂及大眾希望知道的消息，期望在未來十年《香港01》繼續做更多，和發掘多些不同的新聞。

田北辰指，《香港01》為網媒界「絕對領導者」，歸因新聞「快而準」。

田北辰：《香港01》為網媒界「絕對領導者」

實政圓桌召集人田北辰表示，其在議會13年見證香港傳媒及政治生態的巨大變化。他指，以往都是看報紙、看新聞，現在絕大部份都是看手機，因為需要即時性。他形容，《香港01》在網媒的世界，是其心中的「絕對領導者」，十年仍屹立不倒。他認為，原因只需3個字解釋，就是《香港01》的新聞「快而準」。