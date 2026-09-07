《香港01》十周年｜龐建貽任「商談」嘉賓　談紅酒證港聯繫人角色

《香港01》迎來成立10周年，上周四﹙3日﹚於會展舉行10周年慶祝酒會暨答謝晚宴，逾千位嘉賓與各界名人到場祝賀，場面盛大。



在晚宴環節， 大亞國際集團董事總經理、有「公職王」之稱的龐建貽﹙Paolo﹚擔任台上特備「商談」節目的嘉賓，接受《香港01》首席互聯網經營總監覃純健訪問。台上，龐建貽分享自己與紅酒結緣經過、近年酒界投資趨勢，以至香港如何發揮超級聯繫人的角色，助國產紅酒「出海」。



大亞國際集團董事總經理龐建貽﹙右﹚接受《香港01》首席互聯網經營總監覃純健﹙左﹚訪問。

於公眾眼光，龐建貽「公職王」的稱號，實至名歸，皆因龐建貽起碼擔任8個公職，其中最出名的莫過於出任海洋公園與西九文化區M+主席，皆市民聽過、去過。於酒界，龐建貽的名聲更響，是著名葡萄酒商人，曾獲全球葡萄酒市場研究機構Wine Intelligence提名為全球10位傑出人士。

你或許會話，龐建貽出身鋼鐵世家，祖父為「鋼鐵大王」龐鼎元，如此家底「摸吓酒杯底」毫不出奇。然而，龐建貽入行至今25年，他早於2000年在美國麻省理工學院（MIT）畢業，取得材料科學與工程學士學位後，隻身前往法國酒莊實習半年。至今約25年的堅持，絕不是一句「興趣」了得。

龐建貽指，法國酒莊實習半年，十分難能可貴。

一個微細決定 決定佳釀品質

「我小時候是『老人精』，看見哥哥、姐姐飲紅酒，於是向大人索酒飲， 開始潛而默化接觸紅酒，覺得挺有趣。」與酒識於微時，龐建貽畢業後旋即前往法國酒莊實習半年，包括兩間出名酒莊，即白馬（Château Cheval Blanc）和柏翠（Petrus），並埋下創業的種子。

回憶這段經歷，龐建貽形容是十分難能可貴，「當時9月剛好是收割時節，由朝做到晚，體力消耗好大，但﹙做得﹚十分開心！由收割到揀提子，再到如何入倉、入桶至今歷歷在目！一支酒都要經過陳年的過程，先至可以變成佳釀，而你會發現，一個好微細的決定，好影響在座大家日後飲用的葡萄酒的情況。」

寧夏銀川、賀蘭山這些地區與法國波爾多緯度相近，適合種植熱門釀製紅酒的葡萄。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

推廣寧夏酒 印證港「聯繫人」角色

這個經歷猶如為龐建貽日後的紅酒事業「翻土施肥」。「﹙酒莊獲得的﹚知識、智慧及人脈，十分難能可貴。好少可與大師有如此近距離的接觸， 因為你是一個學徒，他們花好多時間在你身上，希望他朝你可以為酒界作出貢獻，不論是繼續做酒，抑或賣酒，他們已當你是一份子。」

就是這個信任，造就了龐建貽的紅酒事業成長。於2001年創立葡萄酒批發公司大亞洋酒，網羅西方世界各地優質酒莊的酒品。近年，龐建貽也開始幫手推廣內地寧夏紅酒，可算是其紅酒事業另一重要篇章。

他稱，新冠疫情爆發初期， 出遊受限， 知道將有一段日子無法去法國、意大利等地直接接觸酒莊，因而轉為北上發掘商機，「那幾年已開始聽到祖國做的葡萄酒開始盛行，於內地賣得不錯，而且習主席也到過寧夏考察。」

龐建貽透露，那時著同事在搜羅過百款國產葡萄酒，來源地包括河北、山東、雲南、甘肅、 寧夏 等地，並運來香港做盲測，「試完寧夏酒，覺得幾有特色、 『飲得過 』 ，寧夏酒也是國家重點推介，應該有機會代表國家與外國酒『撼下』。」

現為寧夏回族自治區政協委員的龐建貽，為避嫌其公司並冇直接代理寧夏紅酒，但為推廣當地葡萄酒，不遺餘力。

他稱，香港自2008年取消紅酒稅，已變成一個好好的地方，讓內地酒莊聯通國際、做紅酒貿易。「當中都有機會去多些寧夏，接觸不同酒莊、或管理局，最後幫他們做了許多不同的試酒會、晚宴或Wine & Dine ﹙香港美酒佳餚巡禮﹚做推廣！舵空公司國泰也擺寧夏酒！可見，香港真係做了超級聯繫人角色，幫內地好的產品推出海外！」

著名酒評家退休 代理商迎機遇

另一邊廂，談及品酒及紅酒投資，龐建貽指出，早年仍十分依賴幾位著名酒評家的推介，例如Robert Parker，結果較多推廣他們善歡的口味的紅酒，難免予人感覺單一，後來Robert Parker退休，也把品酒網站賣出，改寫了局面，「以前只聽兩、三個名酒評家講，現在變成十幾、二十個人都參與，變相給了一條『生路』予酒商，因為消費者信任我們多一些，他們認為，你肯做代理的酒，起碼有信心保證，因此我們有了推廣的機會。」

至於投資角度，龐建貽認為酒的品牌仍有有影響力，例如法國波爾多五大酒莊，但近年市場「愈飲愈精」，追求「稀有」、「難搵」，利好布根地酒，「他們用單一葡萄，但不同酒莊做出來的酒已經十分不同，令件事十分有趣、高尚，因此有些人覺得是投資的機會，所以近年你見多了人買入布根地酒。」