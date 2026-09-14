美股｜道指收市跌152點　納指挫0.56%　Nvidia跌逾3.3%

受人工智慧（AI）發展放緩和油價上漲的擔憂影響，美股周一（9月14日）下跌。但美國10年期債息在突破5%後回落，令美股跌幅收窄。道指最多曾跌294點，至收市縮窄至跌152點；納指最多曾跌340點或1.29%，至收市亦縮窄至跌0.56%。國際油價方面，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱俄烏同意不打擊對方能源目標，及稱對與伊朗持開放態度，油價升幅收窄至逾1%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月15日

【04:25】美光科技及Intel跌逾5% SK海力士挫7.6%

道指收市報52,421.20點，跌152.09點或0.29%；納指收報26,186.41點，跌146.62點或0.56%；標普500指數收報7,619.98點，跌37.00點或0.48%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌3.36%，每股收報210.96美元；Tesla跌1.77%、Amazon挫1.26%。Google母公司Alphabet漲3.22%，蘋果公司（Apple）亦升0.24%。

另外，多隻晶片股下挫，其中美光科技（Micron Technology）跌5.25%、Intel挫5.59%、AMD跌4.40%；SK海力士瀉7.60%。

【04:04】中概股指數收漲0.36%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.36%。其中，阿里巴巴ADR跌0.07%。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

【03:50】油價升逾1% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報101.39美元﻿，漲1.34美元或1.34%；倫敦布蘭特期油每桶收報105.68美元，升1.07美元或1.02%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.38，升0.27%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報154.05，較前一個交易日約升0.21%。

【03:27】現貨金價跌逾1% Bitcoin報7.9萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,297.27美元，跌51.66美元或1.19%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,186.94美元、24小時內升逾 2.4%。

【03:23】恒指夜期收報25,028點 高水110點

恒指夜市期指收報25,028點，升155點，較恒指收市24,873點，高水110點，成交13,290張。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間9月14日

【22:49】Nvidia跌逾3.4%

道指最新報52,312點，跌260點或0.50%；納指最新報26,073點，跌259點或0.99%；標普500指數現報7,599點，跌57點或0.76%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌3.42%、Tesla跌1.74%、Amazon挫1.65%；Google母公司Alphabet升1.99%、Meta升1.17%，蘋果公司（Apple）亦漲0.25%。

【22:44】油價約升4% Bitcoin報7.8萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶103.80美元，升3.75美元或3.75%。布蘭特原油期貨最新每桶報108.89美元，升4.28美元或4.09%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,365.09美元，約升1.4%。