美股｜道指收市跌328點　納指挫0.78%　紐約期油飆4.38%

受原油價格上漲、美國債息高企，以及人工智能（ AI）需求前景不明朗等因素影響投資者態度觀望。美股周二（9月14日）下跌，道指最多曾跌545點或1.04%，至收市縮窄至跌328點。納指最多曾跌243點或0.92%，至收市仍挫0.78%。國際油價持續上揚，其中紐約原油期貨於收市升4.38%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月16日

【04:25】Amazon跌2% 高通升逾4%

道指收市報52,093.11點，跌328.09點或0.63%；納指收報25,981.57點，跌204.84點或0.78%；標普500指數收報7,585.73點，跌34.25點或0.45%。

重磅科技股方面，Amazon跌2.02%、微軟挫1.64%、Google母公司Alphabet跌1.26%、蘋果公司（Apple）亦跌0.52%；前一天跌逾3%的AI晶片龍頭Nvidia，周二反彈0.57%。

另外，高通（Qualcomm）股價大漲4.25%。

【04:04】中概股指數收跌1.14%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.14%。其中，阿里巴巴ADR漲0.08%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

【03:50】布油升2.9% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報105.83美元﻿，漲4.44美元或4.38%；倫敦布蘭特期油每桶收報108.75美元，升3.07美元或2.90%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.61，升0.23%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報155.09，較前一個交易日約升0.67%。

【03:46】現貨金價微跌 Bitcoin報7.58萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,297.13美元，跌1.67美元或0.04%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,878.68美元、24小時內跌逾3%。

【03:33】恒指夜期收報24,762點 高水95點

恒指夜市期指收報24,762點，升86點，較恒指收市24,676點，高水95點，成交10,088張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間9月15日

【22:50】Alphabet微軟Amazon同挫逾 1%

道指最新報51,916點，跌504點或0.96%；納指最新報25,977點，跌209點或0.80%；標普500指數現報7,578點，跌41點或0.55%。

重磅科技股方面，前一天股價挫逾3%的AI晶片龍頭Nvidia，周二輕微反彈，最新升0.41%；Amazon挫1.90%、Google母公司Alphabet跌1.54%、微軟跌1.16%、蘋果公司（Apple）挫0.99%、 Tesla跌0.70%。

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

【22:47】油價升逾2% Bitcoin跌穿7.6萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶104.15美元，升2.76美元或2.72%。布蘭特原油期貨最新每桶報108.11美元，升2.43美元或2.30%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,723.81美元，24小時內跌逾3.5%。