陳茂波：香港成資金避險安全港 國際金融機構擬在港擴充增人手

全球地緣政局變化驅使投資者重新評估資產組合風險及調整投資策略，財政司司長陳茂波表示，香港成為資金避險的安全港，近來不少來港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。



陳茂波本周初將前往英國倫敦及意大利米蘭，出席由香港貿易發展局主辦的大型活動，向當地商政領袖及企業高管介紹香港的優勢、新發展和新機遇。



陳茂波在國際展覽業協會2025全球年會上致辭。（財政司司長網誌）

陳茂波今日（23日）在網誌指出，香港近來舉行多場大型國際盛會，他列舉，單在過去一周，便有金融時報》聯同信和集團舉辦的高峰會議、「香港海運周2025」、國際展覽業協會2025全球年會。他指出，討論有助各界掌握前沿資訊和發展趨勢，並鞏固提升香港作為國際交流平台的地位。

上周三場國際活動 涵蓋經濟、金融、航運及會展業

陳茂波總結，這些大型國際活動涵蓋經濟、金融、航運及會議展覽業等，參與人數眾多，匯聚了來自世界各地相關行業的領袖及企業高層管理人員，在促進跨地域和跨界別的合作的同時，也有助與會者更好了解香港近況和在相關範疇的最新發展。

新股集資及財富管理活躍 反映資金垂青香港

陳茂波指出，受到地緣政局的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。今年以來多隻重磅新股集資，亦吸引了不少來自西方以至中東的基石投資者參加。

陳茂波在《金融時報》聯同信和集團舉辦的高峰會議上致辭。（財政司司長網誌）

預告將訪英、意鞏固傳統市場

陳茂波形容，繼續開拓新興市場的同時，全力鞏固香港與傳統市場的聯繫，是發展香港國際化優勢的核心策略。

他將於本周初前往英國倫敦及意大利米蘭，出席由香港貿易發展局主辦的大型活動，向當地商政領袖及企業高管介紹香港的優勢、新發展和新機遇，並與他們深入交流、加深了解，尋求更多合作雙贏機會。