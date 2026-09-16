施政報告2026｜未推公屋租置計劃 JLL曾煥平料與北都發展有矛盾
撰文：黃祐樺
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【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。不過坊問近月一直討論的重推公屋租置計劃，相關政策未有推出。仲量聯行香港主席曾煥平估計，這是由於相關政策與推動北部都會區發展的方向存在一定矛盾，同時亦避免為已穩定的私人住宅市場增加噪音。
私人市場著墨不多 JLL曾煥平：政府認為現時樓市平穩
仲量聯行香港主席曾煥平表示，除了北部都會區的發展外，政府於施政報告對私人住宅市場的著墨不多，反映政府認為現時樓市平穩，無須推出新措施。
未見有推「租轉置」 料因與北都發展有矛盾
政府計劃未來5年提供19.6萬伙公營及資助房屋，供應量實在不少。政府未有如市場預期般推出「租轉置」計劃，曾煥平估計，主要是由於相關政策與推動北部都會區發展的方向存在一定矛盾，同時亦避免為已穩定的私人住宅市場增加噪音。
至於政府會檢討市建區同區七年樓齡的收購補償機制，則需要待政府公布研檢討結果後，始能估計對舊樓重建有何影響。
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