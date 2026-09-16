施政報告2026｜馬時亨：展覽競爭日益增加　協助制定擴建會議設施

香港五年規劃及新一份《施政報告》今天（16日）出爐，貿發局主席馬時亨全力支持，他指面對不明朗的國際環境，香港需要短、中、長期發展目標，讓企業有明確方向拓展業務，增強韌性。貿發局將全力以赴配合兩份計劃，包括協助政府制定擴建會議及展覽設施的具體建議。



2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

馬時亨認為香港五年規劃及《施政報告》均具前瞻性、策略性及務實精神，對接國家「十五五」規劃，全力推進「四中心、一高地」的建設，能鞏固香港作為國際金融、貿易、航運及空運中心地位，亦重點發展創新科技、文化及人才培育等優勢領域，為未來制定清晰藍圖。

他續稱香港享有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，過去數十年來，作為國際展覽之都的地位不斷提升。

然而，隨着香港展覽及會議的規模及種類持續增長，以及面對日益增加的競爭，我們必須擴充會展設施，優化配套，才能保持長遠競爭力。 貿發局主席馬時亨

馬時亨表示十分支持政府採取積極措施，成立由財政司副司長領導的專責小組，督導灣仔北擴建會展設施的策劃工作。貿發局很高興有機會發揮我們60年來累積的專業知識和經驗，就項目發展模式向政府提交建議。

儘管我們不斷面對新挑戰，我深信《施政報告》及首個五年規劃將為香港開拓前路。我期待帶領團隊邁步向前，為香港、內地以至全球商界創造更多價值。 馬時亨

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

貿發局亦歡迎《施政報告》提出一系列支援中小企的措施，協助香港企業開拓多元市場，包括加強貿發局「電子商務快綫」服務，提升香港品牌在境外電商市場的知名度及覆蓋；亦歡迎其他優化資助基金及運用創新科技推動中小企業務升級的措施。貿發局將加大力度，透過在港舉辦國際旗艦展覽及會議，包括「亞洲金融論壇」、「一帶一路高峰論壇」、「亞洲知識產權營商論壇」、「香港國際時尚匯展」(CENTRESTAGE)及「香港國際創科展」等，協助企業把握內地（包括粵港澳大灣區）及國際市場機遇。

2026年9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

馬時亨表示特區政府成立內地企業出海專班，香港貿發局作為核心成員，透過出海全球通計劃，支持香港專業服務與內地企業攜手拓展國際市場，將配合《施政報告》，加強工作鞏固香港作為內地企業走出去的首選平台。措施包括深化與兩地行業協會的合作、改善「跨界別專業服務平台」的配對功能及新增「環境、社會及管治」（ESG）服務、提供針對內地企業及香港服務供應商的不同培訓等，協助企業開拓新市場，例如東盟、中亞、中東及非洲等「一帶一路」市場。

貿發局亦會發揮遍布全球50多個辦事處的網絡優勢，籌組海外商貿考察團及舉辦香港推廣活動，為企業拓闊商脈，開創更多未來商機。