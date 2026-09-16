施政報告2026｜蔡志忠料工商界願與政府合作　將規劃重點轉化產業

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠表示，相信各界社團和工商界非常願意與政府攜手，將規劃重點轉化為產業項目、就業機會與國際合作成果。



蔡志忠表示，非常支持《香港第一個五年規劃（2026—2030）》與《行政長官 2026 年施政報告》同步推出。兩份文件以「中長期藍圖＋年度行動」的方式，把香港未來五年的方向與當年的政策工具、指標和里程碑緊密對接，有利工商界進行跨周期投資與資源配置。

他又指出，從企業視角，不少亮點值得支持，如北部都會區被列為六大範疇之首，規劃提出興建約 50 萬個新住宅單位、創造約 50 萬個就業機會，並以「南金融、北創科」重塑空間格局；配合施政報告的產業、基建與人才配套，將為物流、創科、專業服務及供應鏈企業提供新增長。

亞洲地產創辦人蔡志忠。（蔡偉南攝）

其次，規劃全面推進「人工智能＋」行動，施政報告同步強化國際創新科技中心，並擴大創科實習與青年初創實習（兩年逾 1 萬個名額、每人資助不少於 1.1 萬元），他料有助企業以更低成本獲取高質素人才，加速新質生產力落地。

金融與貿易方面，政策提出建設國際黃金交易中心、構建大宗商品交易生態圈、強化離岸人民幣樞紐與跨境財富管理中心，並推動綠色加注、可持續航空燃料及高增值海運服務，蔡志忠認為將為金融機構、貿易商與航運企業拓展高附加值賽道。

至於民生與勞工措施（如公營房屋供應大幅增加、有序取締劣質劏房、最低工資一年一檢、取消強積金對沖等），他料有助穩定營商環境與人力成本預期，提升社會韌性。

蔡志忠認為，兩份報告方向很清晰、指標可衡量、年度可執行，符合商界對政策可預期性與執行力的核心訴求。相信各界社團和工商界非常願意與政府攜手，將規劃重點轉化為產業項目、就業機會與國際合作成果。

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