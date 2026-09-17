去向未明　先作防守　招商銀行不妨留意｜許繹彬

恒指本周波幅顯著收窄，截至昨日（17日），首四個交易日高低位對比只有272點（於低位24,662點至高位24,934點之間徘徊）。儘管港股上周累跌845點後本周呈現反彈，但此反彈顯然屬於「乾升」，成交持續萎縮。自本周二起，大市成交更不足2,000億元，昨日全日成交僅約1,811億元，創今年五月以來新低。鑑於全球主要股市本月集體陷入「乍暖還寒」狀態，忽上忽落已成常態；在主要市場未有明確方向下，本已疲弱的港股顯得格外脆弱。昔日堅守許久的25,000點大關原本是強勁支持位，但在跌穿後缺乏成交配合，現已轉化為關鍵阻力區。



筆者認為，全球股市陷入膠著，主因是美國最新通脹數據再度升溫，市場普遍預估聯儲局本周加息機會高達九成。再者，美股三大AI龍頭Anthropic、OpenAI及SpaceX傳出放緩AI投資的消息，令依賴AI發展的科技股首當其衝，相關軟硬件股份普遍受壓，進而拖累日、韓、台等亞洲三大股市急促回吐。期間雖有反彈，可惜僅屬「死貓彈」，缺乏成交支持，足見市場對後市信心不足。

美國最新通脹數據再度升溫，市場普遍預估聯儲局本周加息機會高達九成。（Reuters）

不過，市場亦非一面倒受利淡消息包圍，仍有為投資者帶來憧憬的消息。中美兩國元首下周將於華盛頓會面，這場矚目的會談勢將牽動環球金融市場。外間預料，雙方除討論傳統的大宗商品與晶片議題外，熱門的人工智能（AI）安全問題亦是一大焦點。美資大行高盛早前就兩國元首會面進行調查，發現約38%內地投資者預計會面有望取得突破性進展，逾半受訪者則預期人民幣升值步伐保持不變，可見此會談對後市走向影響舉足輕重。

談回港股，現階段走勢與方向確實未明。適逢中秋及國慶長假期將至，「無成交、無波幅」的局面恐怕要維持至十月初。在觀望氣氛濃厚下，防守性強及高收息的板塊頓成資金避風港，內銀股相信能發揮「避風塘」的作用，當中招商銀行（03968.HK）不妨多加關注。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

