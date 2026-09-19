駿傑集團發展持續穩中求進　投資價值不可忽視｜聶振邦

恆指從1月底高見28,056點以後表現反覆，六月下旬更低見22,518點。面對港股整體投資氣氛欠佳的情況下，若見過往業績表現理想、近期業務發展持續穩中求進，以及近年股價展現韌性，顯示中長線具備投資價值的股份，值得關注。駿傑集團控股（8188）正是如此，其近年來交出理想的業績表現，今年以來利好消息接踵而來，股價自1月底至今大部分時間於1.10至1.30元之間擺動，目前處於近中位數約1.20元，充分展現韌性，筆者認為，與集團具備優良基本因素關係密切，前景可期。



駿傑主要業務為提供地下建造服務，並主要服務公營（包括香港政府、其法定機構或法定公司）基建項目的總承建商，主力為隧道建造服務（包括挖掘、噴射混凝土、模板設計與製造、隧道襯砌服務、豎井、前期及結構工程）及公用設施建造；並持有全港僅兩間獲建造業議會頒發的五項主要工程第二組別牌照，涵蓋澆灌混凝土、混凝土模板、扎鐵、棚架及結構鋼鐵工程，構築了難以複製的技術壁壘。

駿傑集團控股（8188）主要業務為提供地下建造服務，主力為隧道建造服務及公用設施建造，構築了難以複製的技術壁壘。（駿傑集團官網）

近年盈利基礎已遠高於轉板要求

集團早於2017年2月22日上市，至今已近十年，收入由上市前的2015年約8,056萬元，增至2025年約9.41億元，十年間累計增長逾10倍，向市場展現高增長軌跡。面對2026年上半年全球宏觀經濟環境充滿挑戰，以及本港建築業市場增長放緩，集團期內收入仍見增長，實屬難得。截至2026年6月底止半年，收入錄得約4.77億元，同比增長近一成，成功扭轉2025年同期負增長形勢；而且，當中，公用設施建造服務收益大幅飆升37.6%，業務組合持續優化。

踏入2026年下半年，集團持續釋放利好消息，其中最矚目要數7月28日傍晚宣布向港交所申請股份由GEM轉往主板。於2023至2025年的全年股東應佔溢利均逾6,000萬元，已見明顯高於最近一個完整財年溢利不少於3,500萬元的申請要求。三年合計近2.35億元，更較要求的8,000萬元高出近兩倍。優良往績已經遠高於轉板要求。

踏入2026年下半年，駿傑集團宣布向港交所申請股份由GEM轉往主板，其優良往績遠高於轉板要求。（駿傑集團官網）

持續發佈接獲新工程合約喜訊

另外，集團長年保持控股權穩定，由主席兼執行董事莊峻岳帶領一致行動人士合共持股比例超過50%，於2023年初佔權59.5%，到2026年發佈申請轉板公告時的60.9%，較上市時的60.0%還要高，展現務實經營企業的優良典範，亦為有意進行中長線投資人士提供穩健基礎。

集團亦有充足的投標儲備，涵蓋香港各主要公共工程項目，例如綜合廢物管理設施第二期（I-PARK2）、東涌新市鎮擴展及新港鐵站等，當中，更值得注意的是涵蓋香港北部都會區發展。集團之前已成功取得十幾份北部都會區相關合約，涵蓋淨水設施、箱形暗渠及儲水庫等關鍵基建範疇，深度參與這項關乎香港未來數十年發展的戰略性工程。

從7月15日至8月26日不足一個半月，集團四度發佈業務發展最新進展公告，讓投資者能緊貼集團發展動向，從而更準確評估企業價值。新合約多達14份，合計超過5.50億元，包括石澳及對面海、北部都會區洪水橋、SKYTOPIA和沙田污水處理廠等項目，均已啟動施工。這些項目成為公營機構對駿傑提供的工程素質的充分肯定，亦因而具備穩固基礎，可自該等項目中進一步取得更多合約，產生正向「漣漪效應」。

從以上各項利好因素可見，駿傑的投資價值與日俱增。事實上，現價處於1.20元附近，市盈率不足8倍，較10倍的合理水平已見折讓，加上若未來成功轉到主板，股東基礎將大幅增加，故此現時值得在為股價表現注入新動力前提早部署。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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