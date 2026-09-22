美股｜道指收市跌185點　納指漲0.45%再破頂　布油跌穿100美元

美股周二（9月22日）個別發展，道指曾升270點後下跌，至收市跌185點。在美光科技（Micron Technology）和其他AI股提振下，納指至收市升0.45%，連續第二天再創收市新高紀錄。另外，市場期待美伊局勢在聯合國大會期間降溫，油價進一步回落，布油至收市跌穿每桶100美元。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月33日

【04:25】美光科技升5% Sandisk漲近7%

道指收市報51,863.69點，跌185.14點或0.36%；納指收報27,244.28點，升122.18點或0.45%；標普500指數收報7,764.64點，跌0.06點或0.00%。

重磅科技股方面，Nvidia升0.66%、蘋果公司（Apple）漲0.23%；Alphabet跌1.07%、Amazon跌1.34%。

另外，美光科技飆5.00%、Sandisk漲6.82%。

【04:03】中概股指數收漲0.32%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.32%。其中，阿里巴巴ADR漲0.45%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【03:50】油價跌逾1% 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報94.59美元﻿，跌1.19美元或1.24%；倫敦布蘭特期油每桶收報99.25美元，跌1.09美元或1.09%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.60，升0.17%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.50日，較前一個交易日約升0.03%。

【03:22】現貨金價微升 Bitcoin報8.6萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,357.11美元，升13.38美元或0.31%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,479.18美元、24小時內變化不大。

【03:20】恒指夜期收報25,133點 高水45點

恒指夜市期指收報25,133點，升78點，較恒指收市25,055點，高水45點，成交15,696張。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間9月22日

【22:51】Alphabet升逾1.8%

道指最新報51,855點，跌193點或0.37%；納指最新27,245點，漲123點或0.45%；標普500指數現報7,769點，升4點或0.06%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升1.83%、AI晶片龍頭Nvidia升0.30%、蘋果公司（Apple）漲0.74%。

【22:48】紐約期油跌逾1% Bitcoin現報8.5萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶91.27美元，跌1.10美元或1.19%。布蘭特原油期貨最新每桶報99.94美元，跌0.40美元或0.40%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,962.60美元，24小時內約升0.2%。