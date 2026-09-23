攜程集團基本面有支撐　技術走勢待突破20天線｜彭偉新

攜程集團－Ｓ是內地及亞洲具代表性的網上旅遊平台，業務包括酒店預訂、機票及火車票、旅遊度假、商旅管理，以及面向海外市場的Trip.com。簡單而言，旅客由訂酒店、買機票、安排自由行，以至處理商務出差，都可以在其平台完成。集團收入主要來自住宿及交通票務服務，而海外平台、入境遊及商旅業務，則是未來增長的重要補充。



旅遊行業短期並非一帆風順。內地消費信心仍在修復，旅客更重視價格，酒店及機票需求增長放慢，加上酒店佣金規則調整，令市場曾擔心集團盈利受壓。不過，旅遊始終是居民生活消費的重要部分，節假日出行、短途遊、出境遊及入境遊仍有需求。市場認為，行業已由疫情後的快速反彈，進入較正常的增長期，日後真正能突圍的平台，不只要有低價，更要有供應、服務及售後能力。

旅客訂酒店、買機票、安排自由行，以至處理商務出差，都可以在攜程集團的平台完成。（Unsplash@Cameron Cox）

這正是攜程的優勢所在。集團累積了龐大的酒店、航空及旅遊產品網絡，品牌認受性高，用戶亦習慣在平台比較價格和完成預訂。對酒店及航空合作夥伴而言，集團能帶來穩定客源及較高成交效率，所以即使佣金模式改變，平台價值仍未被削弱。當然，競爭仍然存在，本地生活平台、短視頻平台，以及航空和酒店直銷渠道，都會分流部分需求。不過，旅遊涉及行程安排、取消改簽、售後支援及跨境服務，並非單靠低價便可勝出。

業績方面，集團已由復甦高峰轉向較平穩的增長期。根據報告資料，集團第二季收入約人民幣157億元，按年增長約5%至6%，大致符合預期。若撇除一次性因素，經調整經營利潤約人民幣44億元，經調整經營利潤率約28%，表現比市場原先擔心為好。這反映在國內旅遊需求放慢、交通票務受壓及酒店佣金調整下，集團仍能透過控制成本和提升效率維持利潤。

集團最大的亮點，是海外業務正在加速成長，而Trip.com第二季收入按年增長超過五成，市場預期下半年仍可保持較快增長。海外平台初期需要投入推廣、客服及供應鏈，但當品牌知名度提升、規模擴大後，成本壓力有望逐步下降，為集團帶來新的增長曲線。入境遊亦值得留意，受惠於簽證安排更便利及外國旅客來華需求改善，集團入境遊收入錄得高雙位數增長。雖然現時佔比仍不算大，但方向清晰，潛力不容忽視。

Trip.com第二季收入按年增長超過五成，市場預期下半年仍可保持較快增長。（Trip.com）

市場最關注的酒店佣金調整，短期確會影響收入轉化能力，但未必如悲觀情境般嚴重。市場認為，集團實際佣金率原本已低於表面水平，加上酒店仍需要平台流量和預訂效率，因此大規模離場機會不高。新規則亦可能令行業由單純比佣金，轉向比服務、內容、評價和成交能力，長遠反而有利於真正具規模和服務能力的平台。

另外，集團積極運用人工智能改善用戶體驗，例如行程建議、智能客服及個人化推薦。這些工具未必即時大幅增加收入，但可提升搜尋、預訂和售後效率。同時，集團持續回購股份，有助支持每股盈利，亦反映管理層重視股東回報。若2027年盈利逐步回穩，市場對其估值有望重新修復。

技術走勢方面，攜程集團股價今年4月反彈至422.8港元後再度回落，其後失守20天線及50天線，並在8月低見299.2港元才開始見底反彈。股價其後收復20天線及50天線，一度升至8月4日高位375.2港元，但未能企穩，之後再回落至300.4港元。不過，股價未有跌穿前低位，近日更連續多日以陽燭收市，重新升回320港元以上，反映低位有承接。

股價暫時仍未升穿20天線阻力，但RSI已重返50水平，MACD亦率先出現牛差，對短線反彈有支持。若股價能突破20天線，反彈有望延續，並可先以上望370港元作目標。策略上，投資者可考慮在約320港元附近分段吸納，目標看370港元，惟股價宜守穩300港元之上；若跌穿此水平，則要先行沽出止蝕。股價然仍未升穿20天線阻力，但RSI已重返50水平，MACD亦率先出現牛差，對短線反彈有支持。若股價能突破20天線，反彈有望延續，並可先以上望370港元作目標。策略上，投資者可考慮在約320港元附近分段吸納，目標看370港元，惟股價宜守穩300港元之上；若跌穿此水平，則代表反彈形態轉弱，應重新檢視風險。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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