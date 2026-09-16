施政報告｜陳國基：五年規劃屬發展藍圖　陳茂波：兩文件相輔相成

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》及首份《五年規劃》。政務司司長陳國基與財政司司長陳茂波在立法會綜合大樓會見傳媒，陳國基形容《五年規劃》是中長期的發展藍圖，《施政報告》則是將宏觀目標轉化為年度具體行動，兩者一脈相承；陳茂波則指兩份文件相輔相成，標誌着香港發展的重要里程碑。



2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。（資料圖片／方承恩攝）

陳國基表示，《五年規劃》立足香港、對接國家、面向世界，清楚勾劃香港未來五年的發展方向、重點領域及行動路徑，涵蓋強化四大中心、人才集聚高地建設、北部都會區布局以至民生福祉等領域，是一套完整的藍圖。今年的《施政報告》主題為「以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來」，提出5大發展機遇及25大民生福祉。

陳國基特別強調本屆政府堅持「以民為本」，《施政報告》提出多項措施，包括「三萬青年職位及實習計劃」、11項鼓勵生育措施、增加兩間社區客廳、增加2,000張「長者社區照顧服務券」、增加1,000張「長者院舍照顧服務券」，以及推出「社區照顧者飯堂」等，冀精準用好資源，解決社會痛點。

政務司司長陳國基出席五年規劃施政報告記者會。（林彥汛攝）

數字政策辦公室設AI專員 研究對就業影響、打擊AI罪行

在北部都會區及高等教育發展方面，陳國基指新田、洪水橋及打鼓嶺三個大學城將以「一城五元素」（教育、科技、產業、人才、城市建設）佈局，打造國際人才高地。由其主持的「大學城籌劃及建設組」將升格為「大學城建設及發展委員會」，並引入專家非官方成員。

針對AI人工智能發展，陳國基透露將在數字政策辦公室新設立的AI專員協助下，統籌打擊利用AI犯罪、保護未成年使用者及研究AI對就業的影響，實現技術向善與安全可控。

財政司司長陳茂波出席五年規劃施政報告記者會。（林彥汛攝）

陳茂波則指，推進「四中心一高地」建設是兩份文件的核心內容。他提到，「金融+」已明確寫入規劃及報告中，香港將利用金融優勢賦能實體經濟及推動新興產業。此外，北都三個合共佔地1,000公頃的大學城，將進一步匯聚優質企業與頂尖人才，帶動人工智能、生物科技等產業發展。

陳茂波補充指，政府將推動「AI+」發展，包括拓展應用場景、加強相關培訓，並建立具體的人工智能治理框架，以促進產業升級及高質量發展。兩名司長均強調會全力支持行政長官施政，落實各項政策措施，提升市民生活質素。