銀髮經濟｜陳茂波：人口老化危中有機　2034年長者消費料近5000億

長者安居協會今日（9月14日）舉行三十周年誌慶及論壇，財政司司長陳茂波致辭時表示，人口老化是全球共同面對的挑戰，香港也不例，但同時亦意味龐大的市場機遇。他引述估算指，本港60歲及以上人士的消費開支，由2024年約3,400億元，增至2034年接近5,000億元。



財政司司長陳茂波出席長者安居協會三十周年「智慧養老 平安生活」論壇。（前排左二起）長者安居協會主席陳紀新、陳茂波、長者安居協會創會主席羅致光、長者安居協會行政總裁王虹虹和其他嘉賓在活動合照。（政府新聞處）

香港有條件在安老科技應用上走得更前

長者安居協會在1996年成立，當年春節期間，一場寒流導致逾百名獨居長者猝死。陳茂波憶述，那場寒流讓社會深切關注獨居長者的處境，長者安居協會的創辦人把不捨化為行動，抱着清晰信念，助長者尋求在家中安居的方法，這份信念成就了「一線通平安鐘」。

陳茂波指出，隨着科技進步，協會不斷探索應用科技來提供更多智能化的服務，包括正在試行的智能意外偵測服務。當人工智能進一步走進物理世界，機器人亦有望成為照顧工作的生力軍，而香港有條件在安老科技應用這個領域走得更前。

財政司司長陳茂波出席長者安居協會三十周年「智慧養老 平安生活」論壇並致辭。（政府新聞處）

廿年後本港三分一人口65歲或以上

根據政府統計處推算，本港65歲及以上長者的人口，預計至2046年佔人口36%，只有長者居住的住戶比例，亦會升至接近三分之一。陳茂波稱，這既是挑戰，也意味着龐大的市場機遇。他引述有估算指出，本港60歲及以上人士的消費開支，可由2024年約3,400億元，增至2034年接近5,000億元。

他補充，銀髮經濟的發展不只是增加產品和服務，更是讓不同能力、不同需要的長者，都能有更好的生活選擇。香港的優勢在於多方面條件的相互配合，既有世界級的生命健康科研實力，亦有資金、人才與初創企業匯聚的蓬勃創科生態，以及對生活質素和服務水平要求甚高的市場。關鍵是把這些優勢連結起來，推動科研成果轉化為實際可用、可持續營運的服務。而香港的經驗，也可以為其他城市提供借鑑。