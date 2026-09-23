華郵：習特會重視排場卻缺乏共識　密集會晤已讓美國收斂公開挺台

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平即將舉行一場精心安排的峰會，目的是維持兩個超級大國之間脆弱的休戰。《華盛頓郵報》9月22日指出，在中東戰事持續、期中選舉前景不樂觀之際，這場為期3天的國事訪問，也讓愈來愈專注於自身政治遺產的特朗普暫時把焦點轉向儀式與排場。



由於中美長期競爭背後的根本問題仍難以解決，特朗普與習近平尋求的都是盛大場面與穩定，而非具體成果。特朗普22日在紐約聯合國大會期間受訪時表示：「我們會談很多事情，這會是一場很棒的會面。我們的關係非常好。」

5月美國總統特朗普訪華 獲得極高規模接待：

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特朗普預定9月23日在馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）的跑道上親自迎接習近平並舉行抵達儀式，安排格外罕見，也是對習近平的特殊示好。屆時將有近480名軍人參加，一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰鬥機將進行飛越表演。

依照中國嚴格的禮賓規定，習近平擔任中國國家主席以來，從未在機場與外國領導人會面；特朗普也從未前往安德魯斯聯合基地迎接外國領導人，但去年曾在阿拉斯加（Alaska）一座美軍基地迎接俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），之後兩人搭乘總統座車前往基地內會談。

佐治城大學（Georgetown University）亞洲研究教授麥艾文（Evan Medeiros）表示：「如果說這次峰會有甚麼意義的話，那就是形象與場面。」他說：「他們想爭取時間，降低自身脆弱性，並增強實力與韌性。兩位領導人也都出於高度政治考量需要這場峰會，以彰顯地位、尋求認可。」

特朗普的盛大歡迎，對習近平同樣具有重要的形象意義。習近平正試圖鞏固自己的政治遺產，將自己塑造成2025年關稅戰中敢於與華府正面對峙的人。習近平即將進入高度敏感的政治時期，並將在明年底中共二十一大達到高峰。外界預期屆時他將取得第四個任期，再執政5年。

2026年9月19日，美國華盛頓，美軍儀仗隊成員在白宮附近集合，為中國國家主席習近平下週到訪進行綵排。（Getty）

曾在拜登（Joe Biden）政府國家安全會議擔任中國事務主任的秦江南（Jon Czin）表示：「他想證明自己是特朗普的對等人物，中國也是美國的對等國家，已經成為第二個超級大國。」

特朗普與習近平今年可能還會再舉行兩次會面。這種密集的領袖會晤，已讓美國對台灣的公開支持有所收斂、減緩中國支持伊朗引發的負面影響，也讓北京得以悄悄擴大在印太地區的軍事影響力，在公開層面卻幾乎未付出代價。

2名美方官員、1名中方官員及1名熟悉峰會規畫的亞洲外交官表示，今年第二場習特會準備期非常短，美方議程主要由財政部長貝森特（Scott Bessent）及他的團隊推動，而非國務院或國家安全會議。各方對重大議題幾乎沒有共識，但雙方都強烈希望舉行一場高規格會面。

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該亞洲外交官說：「至少從5月北京會面以來，中國方面確實更適應特朗普政府這種最後一刻才進行準備的風格，也更了解特朗普會尊重習近平。」

特朗普也經常稱讚習近平，以及北京典禮與軍事展示的盛大場面。亞洲協會政策研究所資深研究員牛犇（Neil Thomas）指出，特朗普從習近平身上看到一種能在國內把事情辦成的權力，而這正是特朗普自己想要的。他還說：「對習近平而言，獲得完整的國事訪問規格非常重要，這樣才值得他專程訪美，也能確保不讓他難堪。」

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