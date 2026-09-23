習特會｜中國駐美大使：台灣問題、民主人權等四條紅線不容挑戰

9月23日到25日，中國國家主席習近平將對美國展開國事訪問。在中美元首會晤前夕，中國駐美大使謝峰9月23日（周三）在《人民日報》撰文警告稱，中國在台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰，指中國堅持走和平發展道路，希望美方相向而行，以中美和平共處促進世界和平安寧。



謝峰指，美方應該停止炮製所謂「國家安全」「經濟失衡」「強迫勞動」等名目，對華濫施遏制打壓，並稱中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

謝峰表示，中美共同利益遠大於分歧，合作共贏是主流，更是大勢。雙方要落實好兩國元首重要共識，發揮好政治外交和經貿磋商兩大機制作用，拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，攜手多辦有利於兩國和世界的大事、好事，促進中美雙贏、世界共贏。

據公開行程，9月23日，特朗普將在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。9月24日上午，特朗普與梅拉尼婭將舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。