中國神華：不是單靠煤價的能源龍頭｜彭偉新

中國神華（1088.HK）表面上是一隻傳統的煤炭股，但若只用煤價升跌去理解它，容易低估其真正價值。集團業務橫跨煤炭生產、發電、鐵路、港口、航運及煤化工，形成由資源、運輸到終端用電的一體化模式。這種結構令集團不只是煤礦營運商，更像一個大型能源平台。煤炭是盈利核心，運輸及電力提供穩定收入，煤化工則在周期改善時帶來額外彈性。



煤炭行業近年面對兩個相反力量。一方面，內地持續推動新能源，長遠會削弱煤炭在能源結構中的比重；另一方面，煤電仍是電力系統的穩定機制。當用電高峰、水電不足或新能源出力不穩時，煤電仍要補位。因此，煤炭需求未必高速增長，但亦不會快速消失。對中國神華這類大型龍頭而言，行業不需要大升浪，只要需求保持韌性、價格維持合理水平，已足以支撐可觀現金流。

煤炭需求未必高速增長，但亦不會快速消失。（Getty Images）

近日動力煤價格上升，主要不是需求突然爆升，而是供應端收緊。山西礦難後安全檢查加強，部分地區受天氣及運輸影響，加上進口煤增量有限，令市場短期供應偏緊。不過，煤價升得太急會壓縮電廠和工業企業利潤，監管當局有機會透過保供政策降溫。集團管理層預期，2026年內地動力煤價格大致在每噸人民幣750至950元，價格中樞約800元。這代表行業格局並非單邊向上，而是有政策天花板，但同時亦有能源安全作底線。

在這種環境下，中國神華的優勢更加突出。

第一，集團資源儲備龐大，生產規模大，成本控制能力較強。

第二，集團擁有自家鐵路、港口及航運配套，煤炭由礦區到客戶的鏈條較完整，可減少外部運輸成本及瓶頸。

第三，集團合約煤比例高，價格波動較市場煤小，雖然在煤價急升時未必賺到最多，但在煤價下跌時防守力亦較佳。



這些因素令中國神華在煤炭股中更接近「穩健型現金流資產」，而非純周期投機工具。

2026年上半年業績反映這種特質。按中國會計準則，集團歸母淨利潤約人民幣287億元，按年增長4.1%；按國際財務報告準則，歸母淨利潤約人民幣311億元，按年增長1.9%。收入約人民幣1,893億元，按年升7.9%。在煤炭產量下降的背景下仍能錄得盈利增長，關鍵在於外購煤銷售增加、成本下降，以及煤化工明顯改善。

煤炭板塊方面，上半年商品煤產量2.499億噸，按年跌3.6%，主要受採煤工作安排影響，並非需求轉弱所致；煤炭銷量3.002億噸，按年升1.8%，其中外購煤銷量增長逾三成，帶動收入及毛利。自產煤單位生產成本約每噸人民幣155元，按年下降4.1%，反映原材料、人工及維修開支均受控。對煤企而言，成本下降比收入增長更具含金量，因為它直接提升利潤韌性。

集團的發電業務表現偏穩，上半年售電量1,280.8億千瓦時，按年升5.5%；平均售電價每兆瓦時人民幣370元，按年微跌0.5%。換言之，發電量增長抵消部分電價壓力，但盈利未見大幅擴張。這也說明電力業務的主要作用，是為集團提供穩定現金流和煤炭內部消化渠道，而非短期盈利爆發點。最大驚喜反而是來自煤化工。上半年煤化工板塊由虧轉盈，聚烯烴、油品、甲醇及乙二醇銷量改善，毛利率明顯提升。雖然部分增長受去年低基數影響，但該板塊已不再只是拖累，反而成為盈利增長的補充來源。若油價及化工品價格保持合理，煤化工有望繼續增加集團盈利彈性。

中國神華的發電業務表現偏穩，上半年售電量1,280.8億千瓦時，按年升5.5%。（Unsplash@Wim Van T Einde）

資產收購亦是另一條主線，集團完成收購母集團12項資產後，煤炭資源、電力裝機及煤化工規模均擴大。這不只是「做大規模」，而是強化一體化版圖。新增資產上半年已帶來明顯盈利貢獻，並推高經營現金流。不過，收購後資本開支及借貸增加，未來要觀察整合效率，以及新增項目能否持續交出回報。而派息方面，集團宣布中期每股派息人民幣0.98元，按中國會計準則計算，派息比率約74%，高於承諾的65%下限。這說明即使完成大型收購，集團仍保持較強股東回報能力。對港股投資者而言，中國神華最吸引之處，並非盈利高速增長，而是盈利穩、現金流強、派息政策清晰。

至於中國神華的技術走勢方面，股價於今年3月及4月在49.40港元水平以雙頂走勢結果上一輪升勢後，股價於6月再度跌穿42.8港元的雙頂頸線支持後，股價持續下跌，並以雙頂頸線支持與頂部的垂直高度作為量度跌幅後，股價最低跌至39.16港元後見底並作出反彈，並一度升上47.08港元見阻力。雖然股價一度作出十回調，不過未有跌穿50天線外，更見股價先行作出反彈。預期股價只要能企穩在50天線之上，而且再度升破近日頂部47.08港元，有望重返整個回調的起步位。投資者可以在44.00港元買入，只要股價能企穩在43.30港元，有望重返前頂49.40港元，失守43.30港元需先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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