美的集團：由家電龍頭走向全球化及企業方案平台｜彭偉新

提起美的集團（00300.HK），很多投資者第一時間會想到冷氣機、雪櫃、洗衣機及廚房電器。這個理解沒有錯，但已不完整。今日的美的，正由傳統家電製造商，逐步轉型為覆蓋智能家居、商用樓宇設備、工業技術、機械人及自動化方案的綜合企業。換句話說，集團不再只是把電器賣給家庭，而是同時為家庭、商場、寫字樓、工廠、數據中心及海外品牌客戶提供產品和方案。這種業務擴闊，正是市場重新評估集團價值的關鍵。



家電行業短期環境並不輕鬆。內地樓市疲弱，裝修及新居入伙需求放慢，對冷氣、廚電及大型家電銷售都有影響。加上早前以舊換新等政策曾帶動部分需求提前釋放，令今年部分月份的銷售基數偏高，行業增長自然受壓。不過，家電並非完全失去增長空間。消費者對節能、智能及高效產品的需求仍在，行業亦正由單純追求數量，轉向產品升級及效率提升。對龍頭而言，弱市往往反而是擴大份額的時間。

今日的美的，正由傳統家電製造商，逐步轉型為覆蓋智能家居、商用樓宇設備、工業技術、機械人及自動化方案的綜合企業。（mideahk.com）

美的在行業中的優勢，首先來自規模。龐大的採購量、完整的產品線、成熟的製造能力及物流網絡，令集團在成本及供應穩定性上具備優勢。其次，集團近年積極推動渠道改革，透過雲倉及更直接的配送模式，減少中間庫存，令生產更貼近終端需求。這不只是物流改善，而是有助減少經銷商囤貨、價格混亂及錯判需求。當行業景氣一般，誰能更快掌握真實銷售情況，誰便較容易守住利潤。

海外業務是另一個重要看點。過去不少中國家電企業在海外主要依賴代工，規模可以很大，但品牌影響力及定價能力有限。美的近年加快發展海外自有品牌，即以自身品牌進入海外零售及商用渠道。這條路前期需要投入廣告、銷售網絡及售後服務，短期未必即時推高利潤率，但一旦品牌站穩，長遠回報會較代工更高。市場資料顯示，集團海外自有品牌保持雙位數增長，歐洲市場尤其受到關注，部分創新產品亦有助集團打入更多零售渠道。

除了家用電器，集團的商用及企業客戶業務同樣值得重視。商用冷氣、熱泵、冷水機、樓宇管理系統，以至數據中心冷卻方案，均屬於增長潛力較高的範疇。這些業務與一般家電零售不同，客戶多為企業及機構，項目較重視能源效益、穩定性及售後服務，技術門檻亦較高。若集團能在歐洲節能改造、商業樓宇升級及數據中心建設中取得更多訂單，盈利來源便可較以往更分散，亦有助降低對內地家電周期的依賴。

祟光啟德店Midea美的專櫃。（mideahk.com）

機械人及自動化業務則屬較長線的選項。相關業務過去較依賴汽車行業，但近期結構已有改善，非汽車客戶佔比上升，消費電子等領域逐步增加。這未必會在短期大幅改變集團盈利面貌，但對一間大型製造企業而言，自動化能力既可對外銷售，也可反過來提升自身工廠效率，策略價值不應低估。

業績方面，集團去年及近期表現可形容為穩中有壓。2026年上半年收入按年約增長3%，增速不算突出，反映內地家電需求偏弱、海外代工訂單放慢，以及工業技術業務受行業周期影響。不過，在宏觀環境偏淡下仍能保持收入增長，說明集團的業務底盤仍然穩固。市場更關注的是毛利率壓力，上半年毛利率下跌，主要受匯率波動，以及銅、塑膠等原材料成本上升拖累。

值得留意的是，這些壓力並非完全失控。集團已透過外匯對沖、加快換匯及嚴控開支，減低成本及匯率波動的影響。市場亦預期，下半年毛利率壓力有機會較第二季收窄。若經營開支控制得宜，盈利增長仍有機會快過收入增長。這一點對投資者相當重要，因為成熟企業的吸引力，往往不在於收入高速增長，而在於能否在艱難環境中守住利潤。

美的集團股價自今年6月低位78.10港元見底回升後，股價持續反彈，更形成上升走勢，最高曾升上101.60港元的高位。隨著股價在高位回調，9天RSI亦出現回調的走勢，並在跌穿70水平後，持續下跌更曾跌返30水平。而同期股價亦由高位回落至9月22日低位見94.70港元後，股價成功企穩在95港元以上水平，股價已連續三日收穩在95港元以上，走勢總算已先行回穩。只要股價能繼續反彈，並重返10天線之上，有望見市場給予的目標價中位數113港元，股價潛在上升空間達到17%。投資者先行等股價跌返95港元水平買入，上望113港元，只要股價未有失守100天線92.60港元，可以暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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