政策利好醫藥板塊　藥明康德不妨留意｜許繹彬

本週市場最火熱的焦點，定必是中美元首即將進行會面。全球市場全神貫注於這場一連三日峰會的具體內容及後續反應；各大投行亦相繼發布預測，且眾說紛紜。當中，美銀直言市場對今次峰會期望不宜過高；瑞銀和花旗看法則較正面，預期雙方有機會在關鍵科技及貿易問題上取得重大突破，為市場帶來驚喜。受樂觀情緒與憧憬帶動，全球主要金融市場本週初普遍平穩。



此外，美股市場亦帶來驚喜：社交平台Meta（Facebook母公司）本月初在美國推出名為「Muse」的人工智能代理（AI Agent），該功能具備讀取社交關係並連結郵件、行事曆、購物及訂餐等各類API的能力。Muse推出後在美國迅速爆紅，登上下載應用程式排行榜首位，引發市場對AI概念股的高度關注。主角Meta股價本週曾高見757.27美元，創下去年10月以來最高收市價；納指在AI股帶動下，更創下27,288點的歷史新高。

Meta（Facebook母公司）推出名為「Muse」的人工智能代理，具備讀取社交關係並連結郵件、行事曆、購物及訂餐等各類API的能力。（ai.meta.com）

港股方面，本週初在科技股帶動下一度重越25,000點大關。本週二（22日），市場傳出股皇騰訊（00700）旗下原生AI代理「小微」與Muse的產品邏輯相似，帶動騰訊股價曾高見463.4元。在重磅科技股及生物科技股推動下，港股曾一度高見25,255點。儘管「北水」連續第12日淨流入，單日更掃貨近127億元，惟大市成交始終未見突出，僅約2,500億元。可惜港股升勢未能持續，重上25,000點後獲利盤及沽盤湧現，最終「虎頭蛇尾」收場。23日受內地股市調整影響，港股順勢回吐，再度失守25,000點，一度下探至24,800點水平，最終收報24,834點，僅勉強守住10天線，成交額亦縮減至1,843億元的慘淡水平。

筆者認為，早前走勢相對滯後的納指，在本週憑藉Meta旗下AI代理Muse急速爆紅帶動股價創新高，加上老牌晶片商SanDisk發表新晶片技術刺激股價上揚，成功推動納指破頂；日韓相關AI概念股及指數亦隨之穩步上揚。雖然港股結構上欠缺同類型純AI巨頭，但在騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）帶領ATMXJ一同發力下，港股一度突破20天線（25,171點）並高見25,254點。然而，在成交量未能進一步配合下，大市攻破阻力區後顯得後勁不繼，投資者選擇獲利離場亦屬無可厚非，顯見市場對港股的信心危機尚未完全消除。

（sandisk.com）

展望後市，美伊局勢未見進一步惡化，油價有所回落，對全球股市起到穩定作用。惟內地中秋及國慶長假期將至，預計港股成交可能進一步萎縮，上攻動力將受制約。就算短線出現反彈，亦多屬低成交下的抽升，投資者不宜盲目跟進。期望港股能穩守在24,600點支持位，上望阻力仍看25,200點水平。

板塊方面，受到中美經貿磋商傳出政策鬆綁，以及國內「十五五」規劃政策利好的雙重催化，近期資金大幅湧入醫藥板塊，帶動相關股份異動。當中藍籌成員藥明康德（02359）基本面紮實，不妨多加留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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