感覺不對　堅定Say No｜知薇

隨著閱歷的增長和經驗的累積，越來越發現頭腦是用來處理邏輯問題和輔助做決策，感覺（即你的心和靈感）才是用來做最終決策的有效方式。知薇明白，此言一出，許多讀者可能會立刻「有冇搞錯」立刻滑走，我理解。對於還願意繼續讀下去的，且聽我分解。



知薇經歷過太多次，感覺不太對，但是鑒於一些其他因素和限制，硬勸自己按感覺不對勁那條路走，最後大多撞破頭就知道痛。

鑒於篇幅限制，只分享一例：某次急著需要招聘下屬，以填補團隊的空缺。知薇還在找的過程中，老闆卻著急了，發了個履歷過來，說自己已經見了，覺得對方背景很合適，讓我見見。知薇見完後，覺得履歷上的背景看上去似乎挺合適，但對話後留下的印象卻總感覺哪裏怪怪的，直覺並不太合適。

筆者雖對應徵者有顧慮，還是讓其進組了。（《三十而已》劇照）

於是周圍問reference想佐證一下，搭上搭竟然問到此人的前老闆，前老闆說這個人太有自己的想法和堅持，讓我再考慮考慮。知薇分享此顧慮給老闆，老闆卻不以為意，最後礙於老闆的推薦和時間緊迫，還是勸服自己硬著頭皮招了這個人進組。

跟大家直接分享結果：知薇腸子都悔青了。只怪自己不該當初，應該扛住壓力，堅持say no。此人書面和口頭溝通能力弱，做事缺乏章法，沒有膊頭，做錯事後還死撐不認不改，知薇在此人身上花費的培養的時間精力和因為死不悔改而生過氣，成本都太高了，影響效率和心情，實在不值得。

最神奇的是：這些現實中慢慢顯現的問題，都不是履歷和一兩次面試中能發掘出來的。但是，除了前老闆的警告，知薇的感覺或直覺都早就發現不對勁了。可惜，怪自己沒能聽從心聲，最後落得錯配的結果，「請神容易送神難」，代價不輕。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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