守住一念　不負時光｜知薇

最近，作為mentor把幾班mentees聚在一起聊天，大家積極踴躍互問問題，令知薇最有感觸的問題之一是：「What is your life purpose? (人生意義何在？)」。每個人的答案都有自己的特色和想法，有的人是要獨立，有的要多陪伴父母旅行，有的要組建幸福家庭，有的要創造財富，等等。



知薇分享了自己一路走來的人生意義，除了與大家有共性的幾點之外，就是希望通過一篇篇文章，把自己親身走過的人生和職場的直路彎路、順境逆境、掉坑撞牆、經驗總結，分享給有需要和有緣分的讀者們，哪怕只有一句話幫到一個人，足矣。

知薇那一個起心動念非常簡單，就是成為大家都觸手可及，當年初入職場的自己不曾有過的virtual mentor。無需認識、不必親見、更不用避嫌，就可以有所啟發收獲，篇篇文章都是真實故事、直抒胸臆、可參考度極高。如有雷同，純屬巧合。

知薇希望通過一篇篇文章，把自己親身走過的人生和職場的直路彎路、順境逆境、掉坑撞牆、經驗總結，分享給有需要和有緣分的讀者們。（Unsplash@Javier Allegue Barros）

見mentee們略略驚訝，我做進一步解釋：如此樸素的一念，令到知薇每日的工作——無論何時何地、何任務何對家都更加有意義了，因為每件人事物都可以成為值得思考和記錄的主角和case study。如此一來，工作的意義不再是簡單的賺錢和成就，人生的意義也得到了升華，因為每個看似普通的時刻，都可能在未來某天某時對某人有所幫助。

不少家人朋友和下屬曾告訴知薇，他們看不懂為何我在職場這麽多年，還能保有intern般的積極熱情努力拼命。說真的，我不懂換種方法還能怎樣做。用盡全力做到最好，已成習慣和肌肉記憶。更重要的是，這平凡的每時每刻都可能值得被書寫下來，算是做點對人有幫助的事。如此這般，跌跌撞撞走過來，其他的一切也不太重要了，都是好壞的副產品而已。足矣。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

