人生無他　健康和人品而已｜知薇

最近，看到身邊人事物的一些變動，感觸良多。為何有些人每遇難關，必如有神助，逢兇化吉？為何有些人一時風光無兩，卻突然人設崩塌，樹倒眾人推？為何有些人憑直覺投資，也常常賺到盆滿缽滿？為何有些人絞盡腦汁賺錢，最後還是虧到捶胸頓足？



與友人聊天，不禁感觸，這些表面上的世事無常，似乎指向一些底層不變的規律：

這些常有貴人、靈感和好運的人，多數氣場十足、狀態積極、為人平和善良、樂於與人方便和幫助；

而那些被命運捉弄、易倒黴、禍不單行的事主，似乎通常能量低濁、氣息孱弱、為人尖酸刻薄、對別人更是「事不關己高高掛起」。



各位讀者們或許要問，這麽玄虛，如何證明？沒法證明，要靠各位自己嘗試，親身事證。知薇倒是有些親身或身邊事證可以分享一二。

人生要順遂，一是健康，二是人品，無他。（sporlab/unsplash）

記得當年第一次搭乘商務艙飛行時，知薇已經為之震撼了。首先，商務艙整個能量環境都很安靜，乘客們大多數不是在靜心閱讀就是閉目休息，有少數在開機工作，但極少有人看劇，沒有人打遊戲，甚至只有一部分人要飛機餐。這一些都在養這些人的能量，蓄積下來的正能量，下機後就用來精神抖擻的做事或遊玩，當然事半功倍，收獲頗豐。相比經濟艙，飛行期間吃喝玩樂不養精蓄銳，下飛機是飽腹又疲憊的狀態，無論出差辦事還是休閑娛樂都不到位，也在意料之中啦。

知薇有位家人常年虔誠拜佛、初一十五持素、樂善好施、主動助人、友人眾多，突遇身體有恙，各路「神仙」就都主動現身幫忙她，各位中西名醫，多堂會診，還主動減免醫療費用，實在很神奇，也令人非常感恩。殊不知，這也都多得家人自己之前多年累積的福德因緣。

知薇去公幹，早晨6:30去遊泳池，已覺自己勤勉努力，結果去的電梯裏經常遇到已經晨練完畢的更senior的高管，明白到成功的大老板們經常保持的好狀態和成事能力，無不與早睡早起、勤於練體有關。

知薇工作數年之後，偶然有機會知道一間幫助新移民子弟的學校，急需坊間捐資助學，於是知薇在年底前選了經典書籍數百冊，當作聖誕新年禮物，通過網購直送學校，剛好配合了老師學生的訴求。事後只覺得感恩，有機會幫助有需要的學生們，也並無多想。結果下年一季度尾派發的花紅，莫名其妙多出一大塊，事出有名頭之餘，也的確甚有意外。老一輩人常說，要發大願，老天會幫助願意幫助他人的人，以便他們可以幫助更多的人，果然不假。

囉囉唆唆了這麼多，只總結一句：

人生要順遂，一是健康，二是人品，無他。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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