和譽-B低位徘徊︰創新藥管線進入驗證期　風險與機會並存｜彭偉新

港股生物科技股近年經歷過大上大落，投資者對「未有穩定盈利」的藥企普遍變得審慎。不過，若撇開短期股價波動，個別具備全球合作、臨床數據及現金儲備支持的股份，仍值得重新審視。和譽-B（2256.HK）正是其中一隻具代表性的創新藥股。集團近年由單純研發型藥企，逐步走向產品商業化及國際合作階段，雖然仍未算進入成熟收成期，但多條產品線開始釋放價值，令市場對其長線潛力保持正面看法。



和譽-B是一間以創新小分子藥物研發為核心的生物科技企業，主要集中於腫瘤及部分非腫瘤疾病治療。所謂小分子藥物，簡單而言，是一類通常可以透過口服方式進入人體、針對特定疾病機制發揮作用的藥物。相比不少需要注射的生物製劑，小分子藥物在服用方便度、開發靈活性及與其他藥物配合方面，往往有一定優勢。

小分子藥物是一類通常可以透過口服方式進入人體、針對特定疾病機制發揮作用的藥物。（Unsplash@Ksenia Yakovleva）

集團現時最重要的產品之一是pimicotinib，主要用於治療腱鞘巨細胞瘤，即一種會影響關節及軟組織的罕見腫瘤。該產品已在中國獲批並於2026年第一季開始銷售，海外權益亦已授權予國際藥企合作夥伴。除pimicotinib外，集團亦有多個正在臨床開發的項目，包括針對肝癌的irpagratinib、口服PD-L1藥物ABSK043，以及針對軟骨發育不全症的ABSK061/lavengratinib。這些項目共同構成集團未來幾年的主要增長想像空間。

中國創新藥行業近年進入分化期。過去市場只要見到「創新藥」三個字，往往便願意給予高估值；但經過幾輪融資環境轉弱、醫保控費、行業反腐及地緣政策不確定性後，投資者已不再單純看故事，而是更重視三件事：

第一，產品數據是否真的有競爭力；

第二，能否獲大型跨國藥企認可；

第三，現金是否足夠支持長期研發。



從這個角度看，行業仍有前景，但門檻明顯提高。具備差異化技術、能把產品推向海外，並有能力與國際藥企合作的企業，才有較大機會突圍。市場普遍認為，中國創新藥「出海」仍是未來重要方向，因為單靠內地市場，藥價及競爭壓力較大；若產品能進入美國、歐洲等高價值市場，其商業價值便會被大幅放大。

和譽-B的優勢，首先在於其研發平台已獲外部合作驗證。pimicotinib的全球商業化權益已與大型國際藥企合作，交易規模包括首付款、里程碑付款及銷售分成。這代表國際藥企願意用真金白銀押注集團的產品，對市場信心有一定支持。此外，集團於2026年再與另一間國際藥企擴大合作，涉及多個新藥靶點，總潛在交易金額可觀，反映其小分子藥物研發能力並非單一產品故事。產品層面，pimicotinib在腱鞘巨細胞瘤的臨床數據具備吸引力，市場形容其有機會成為同類最佳藥物之一。irpagratinib則瞄準特定類型肝癌，若後續數據及申報進度順利，有望成為另一個重要增長來源。至於近期焦點ABSK061，則為口服小分子FGFR2/3抑制劑，用於治療兒童軟骨發育不全。這類疾病現時已有注射藥物，亦有其他口服藥物競爭者，但集團初步數據顯示，低劑量組病童接受治療約半年後，年化身高增速較基線平均增加2.4厘米，而且暫時未見嚴重安全問題。對患者及家長而言，若未來證實每日口服小藥片能兼顧療效及安全性，吸引力自然不低。

和譽-B的優勢，在於其研發平台已獲外部合作驗證。（和譽生物科技官網）

不過，競爭並不輕。腱鞘巨細胞瘤領域已有其他CSF-1R藥物，軟骨發育不全亦有已上市或接近上市的競爭產品。ABSK061現階段樣本數仍少，後續高劑量組、大樣本及對照研究才是關鍵。簡言之，集團已經入場，而且起步不差，但要證明自己跑到最後，仍需要更多數據。

集團擁有3條主線值得留意，第一條主線是pimicotinib的商業化及海外審批。該產品已在中國上市，並開始帶來銷售及分成收入。美國方面，市場預期相關審批進展會是短期重要催化劑。若能成功在海外推出，將有助提升產品全球收入想像。第二條主線是irpagratinib的肝癌適應症。該產品處於較後期臨床階段，管理層預期中國二線或以上肝癌研究有望完成入組，未來有機會提交上市申請。肝癌治療市場龐大，但競爭亦激烈，能否以清晰患者群及組合治療策略突圍，是日後關鍵。第三條主線是ABSK061在軟骨發育不全的潛力。近期初步數據令市場重新關注集團非腫瘤領域的延伸能力。若高劑量組能進一步證明療效，且安全性維持良好，不單產品價值有望被重估，也可能增加海外合作機會。

和譽-B現時共有6位分析師對集團有進行調研覆蓋，目標價由18港元至27港元不等，而中位數為21.7港元，較上周五收市價仍然有接近1.4倍的潛在升幅。股價自今年4月升上高位14.70港元後見頂，並形成了一浪低於一浪走勢，最低位曾跌至9月11日見8.04港元後開始回穩，而且9天RSI未有再跌形成見底，雖然股價仍然處於低位，不過，股價已先行重返10天線及20天線之上，預期股價可以逐步作出反彈，短期主要阻力為50天線水平，不過，只要能向上升破50天線阻力9.70港元，股價有望以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，並上望12.00港元。由於和譽-B是一隻「高潛力、高波動」的創新藥股。市場對其目標價普遍高於現價，主要原因是現價似乎只反映部分pimicotinib價值，尚未充分反映irpagratinib、ABSK043及ABSK061等管線潛力。因此，投資者可以8.75港元買入，短期先上望10.50港元，長線可上試12.00港元，只要股價能企穩在8.00港元的支持，仍然可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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