中美AI競賽｜內地據報升級頂尖人才限制　家屬出境要官方批准

中國據悉升級頂尖人工智能人才限制。彭博引述知情人士稱，中國已經將針對頂尖人工智能(AI)私企人才的海外出行限制擴大至其家屬，進一步收緊管理以防止關鍵技術和信息外流美國。



知情人士稱，相關政府部門近期已經開始通知一些受影響的人士，其中包括AI領域領先的初創企業創始人以及具有戰略重要性的公司負責人。他們表示，對於一些被視為對國家安全至關重要的AI企業高管，如今他們的直系親屬（如配偶和子女）即使只是短期出境，也必須事先獲得官方批准。

報道指出，這進一步升級了中國現行的對頂尖科技人才的出行限制。儘管這不是對境外出行的禁令，但新規定或將對本已面臨前所未有限制的科技行業產生進一步寒蟬效應。據彭博5月報導，自今年早些時候以來，中國已對阿里巴巴﹙9988﹚、DeepSeek等私營企業的高級AI人才實施了出境限制，顯示出北京方面捍衛本國AI和晶片製造技術的決心。

彭博報道指，中國已對阿里巴巴﹙9988﹚、DeepSeek等私營企業的高級AI人才實施了出境限制。(Getty)

知情人士稱，目前尚不清楚這些人的家屬是否都需要遵守這些新規定。此前，中國新版《國務院關於出境入境管理的規定》於9月15日生效，涉嫌危害國家產業和技術安全的人員，依規將被實施出境限制。

知情人士表示，相關部門將逐步充實AI人才出境限制名單。其中兩名人士稱，官方已經通知一些人士，要求其家屬出境需要報批。

中國工信部沒有回覆彭博新聞通過傳真發送的置評請求。