美股｜道指收市跌347點　納指挫0.92%

伊朗提出重開霍爾木茲海峽的方案，日前遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕，再度推高國際油價，加上美債孳息率續升，美股周一（9月28日）下跌。道指曾挫418點，至收市跌347點；納指曾跌359點或1.32%，至收市仍挫0.92%。不過，AI晶片龍頭Nvidia宣布授權1,500億美元的股票回購計劃，股價最多曾升3.6%，至收市縮窄至漲1.68%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月29日

【04:25】Nvidia升1.68% 波音瀉近7% SK海力士跌5%

道指收市報51,481.51點，跌347.11點或0.67%；納指收報26,820.38點，跌248.34點或0.92%；標普500指數收報7,683.69點，跌59.72點或0.77%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.68%，每股收報228.86美元。Meta跌4.79%、Tesla跌3.94%、蘋果公司（Apple）挫0.78%、微軟跌1.35%、Amazon挫1.41%。

另外，波音（Boeing）旗下737 Max 10被美國聯邦航空管理局（FAA）發現軟件問題，股價大跌6.91%，為跌幅最大道指成份股。此外，SK海力士跌5.03%。

【04:03】中概股指數收漲1.11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.11%。其中，阿里巴巴ADR跌0.80%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:50】油價微升 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報92.60美元﻿，升0.19美元或0.21%；倫敦布蘭特期油每桶收報105.28美元，漲0.96美元或0.92%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.19，升0.22%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.40日，較前一個交易日約升0.17%。

【03:37】現貨金價跌穿4,200美元 Bitcoin報8.3萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,133.61美元，跌151.76美元或3.54%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,499.53美元，24小時內跌逾1.4%。

【03:20】恒指夜期收報24,698點 高水55點

恒指夜市期指收報24,698點，跌14點，較恒指收市24,712點，高水55點，成交8,562張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間9月28日

【22:45】Nvidia現升逾 2%

道指最新報51,524點，跌303點或0.59%；納指最新26,755點，跌313點或1.16%；標普500指數現報7,677點，跌66點或0.85%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升2.24%；蘋果公司（Apple）跌0.17%，Amazon跌1.33%、微軟挫1.88%。

【22:41】油價約升2% Bitcoin現報8.3萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶94.53美元，升2.12美元或2.29%。布蘭特原油期貨最新每桶報99.27美元，漲1.83美元或1.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,295.30美元，24小時內跌逾1%。