華能國際電力　新能源成未來增長及估值提升關鍵｜彭偉新

華能國際電力股份（0902）是內地大型發電企業，控股股東為中國華能集團，業務核心很簡單：建設及營運發電廠，然後把電力售予電網，再由電網分配到工商業及居民用戶。集團的發電組合以火電為主，同時積極發展風電、光伏、水電及燃機發電。換句話說，火電仍然是集團現時賺錢的主力，而新能源則是未來增長及估值提升的關鍵。



從商業模式看，華能國際並不是靠單一產品打市場，而是靠龐大的發電資產、穩定的電力需求，以及與電網之間長期合作去產生收入。由於電力是社會基本需要，需求一般較消費品穩定。不過，發電業也不是完全沒有周期。對華能國際來說，最重要的成本是煤炭。當煤價上升，而上網電價未能即時調整，盈利便會受壓；相反，若煤價回落，集團的利潤便有較大改善空間。因此，投資華能國際，不能只看收入是否穩定，也要留意燃料成本、電價政策及新能源投產進度。

華能國際並不是靠單一產品打市場，而是靠龐大的發電資產、穩定的電力需求，以及與電網之間長期合作去產生收入。（Unsplash@Wim Van T Einde）

行業前景方面，中國電力需求長線仍有支持。人工智能、數據中心、電動車、工業升級，以及居民用電增加，都會推動用電量增長。另一方面，中央持續推動能源轉型，風電、光伏等清潔能源比重會繼續上升。這對華能國際既是機會，也是挑戰。機會在於集團本身資金實力較強，可以大規模投資新能源項目；挑戰則是新能源回報未必即時反映，因為前期投資大，並網、消納及電價安排仍然會影響實際收益。

在行業地位上，華能國際屬於內地最大型的上市發電企業之一，規模、融資能力及央企背景是其主要優勢。發電行業需要龐大資金投入，一般中小型企業難以在短時間內追上大型央企的資產規模。集團背靠中國華能集團，在燃料採購、項目取得、融資及營運經驗方面都具備一定優勢。不過，競爭亦相當明顯。大唐發電、華電國際、中國電力、華潤電力及國電電力都是主要同業，各自在不同地區及能源組合上有自身優勢。隨着新能源裝機快速增加，未來競爭不再只是誰的火電機組多，而是誰能以較低成本取得優質新能源項目，並把發電量轉化成穩定現金流。

未來競爭不再只是誰的火電機組多，而是誰能以較低成本取得優質新能源項目，並把發電量轉化成穩定現金流。（Unsplash@American Public Power Association）

回看去年業績，華能國際表現不俗。2025年全年歸屬股東淨利潤約人民幣144.10億元，按年增長約42.17%。盈利明顯改善，主要受惠燃料成本下降、成本控制較好，以及新能源業務比重提升。這反映集團已從早年煤價高企時的壓力中逐步修復。不過，到了2026年上半年，情況開始轉弱，收入約人民幣1,069.09億元，按年下跌約4.6%；歸屬股東淨利潤約人民幣68.68億元，按年下跌約28.3%。這提醒投資者，集團盈利雖然較過去穩定，但仍然會受煤價、電價、發電量及成本變化影響，並非完全沒有波動。

集團的亮點主要有三方面。

第一，是派息吸引。以近期市場資料看，華能國際H股市盈率約7至8倍，股息率約8厘以上，對追求現金回報的投資者有一定吸引力。

第二，是能源轉型概念。集團低碳清潔能源裝機佔比已接近四成，未來若新能源項目貢獻逐步增加，市場有機會重新評估其估值。

第三，是防守性較強。電力需求相對穩定，加上集團具央企背景，即使經濟環境波動，基本營運仍有一定支撐。



不過，投資者亦不能忽視風險。華能國際屬重資產企業，需要不斷投資電廠、設備及新能源項目，因此負債水平偏高。高負債本身不是問題，問題在於若盈利下跌、利率上升或資本開支增加，財務壓力便會浮現。此外，自由現金流仍受投資開支拖累，代表集團雖然賺錢，但不少現金需要再投入新項目，未必全部可用於派息或減債。煤價反彈、上網電價下調、新能源消納不足，以及環保成本增加，都是未來12個月需要留意的變數。

華能國際電力過去5年的平均Beta值為0.69，系統性風險低於大市。52周最高位曾見7.63港元，而最低位則曾見5.17港元，以現價5.94港元計，華能國際電力股份的股價較50天線高出3.16%，不過，現價則較200天線低1.16%，反映股價暫時未有明顯的技術偏高情況，集團的機構投資者持股比率為38.46%，自今年5月7日至今年9月28日期間，股價錄得10.02%的跌幅，該期間共錄得27.19億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的20.65億港元，而散戶則佔當中的6.53億港元。大戶對散戶資金流比率為3.2比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.94%；而最低曾經跌至-2.91%，至於9月28日當日則為11.34%，反映大戶資金動力正在改善中，有助股價繼續作出反彈。

華能國際電力股份於今年5月7日至9月28日期間的資金流狀況

華能國際電力股價自今年6月高位7.63港元後持續回落，於7月初跌至低位5.32港元後進入橫行整固。其後一度反彈至6.26港元，剛好回升至50天移動平均線外，並達到整段回調幅度的38.2%反彈目標，符合黃金比率反彈目標，不過，未能有效突破50天線阻力，股價再度回落，並創出5.17港元新低後重新企穩。近日股價再度反彈並成功升破50天線，技術走勢已呈現見底跡象。投資者可待股價回調至50天線附近（約5.75港元）時考慮買入，預期後市將逐步向上修復。短期而言，股價或先上試6.20港元水平後面對阻力；惟若能繼續企穩於5.50港元以上，則可望以整段跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望6.70港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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