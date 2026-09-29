積金局嚴打虛假提早提取MPF　假醫生紙最高可囚14年｜附合法條件

積金局及積金易平台有限公司（積金易公司）宣布進一步加強措施，以精準識別及遏止虛假提早提取強積金（MPF）的申請，全力保障計劃成員權益，並嚴厲打擊涉及強積金的詐騙活動。



積金局（資料圖片）

集中管理跨平台紀錄 可疑個案無所遁形

隨著「積金易」平台（eMPF）投入全面運作，所有強積金行政工作及數據紀錄現已改由「積金易」統一處理。透過集中化管理，「積金易」團隊能全面掌握所有成員的提取申請與歷史紀錄，大幅提高識別「跨計劃」可疑申索的能力。同時，積金局已將歷年收集的可疑個案及騙徒手法交予「積金易」團隊，以持續優化審批流程及堵截漏洞。

提早提取新要求 或須交文件正本、醫生證明新增詳細診斷

在新措施下，申請提早提取強積金的人士或被要求向「積金易」提交證明文件正本以供核實，相關申請表格亦已同步更新。

此外，針對以「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」為由申請提早提取的申索，當局已修訂相關醫生證明書，要求註冊西醫或註冊中醫必須提供申索人病情的詳細診斷資料。積金局表示，有關優化措施已獲醫療界代表支持，且「積金易」團隊會主動向簽發證明的醫生進行逐宗核實，確保文件真偽。

積金局主席劉麥嘉軒（積金局提供）

最高可判監14年 警告切勿以身試法

積金局發言人特別強調，偽造或使用虛假文件屬極嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。當局呼籲計劃成員保持警覺，切勿輕信或受犯罪集團唆擺而以不當手段申請提取。

積金易公司強調，一旦發現任何可疑申索個案，將即時轉交警方跟進，並會與警方全力合作打擊各類強積金詐騙活動。

65歲前提取MPF須符6大特定條件

強積金制度本意為僱員提供退休保障，依據《強制性公積金計劃條例》，計劃成員一般須年滿65歲方可領取累算權益。

法例嚴格規定，僱員僅在6種特殊情況下方可在65歲前提早提取強積金，包括：年滿60歲提早退休、永久離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病（預期壽命縮短至12個月或以下）、小額結餘（結餘不超過5,000元且過去12個月內無供款），以及成員死亡由遺產代理人申領。