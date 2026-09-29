美股｜道指收市跌131點　紐約期油挫3.48%

美國債息持續上揚，30年期公債殖利率觸及5.620%，創2002年6月以來新高；10年期債息升至5.293%，為2007年6月以來新高。美股周二（9月29日）下跌，道指最多曾跌352點，至收市跌131點。另外，油價下跌，其中紐約期油至收市跌3.48%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月30日

【04:30】Apple跌2.6% Meta升3.2%

道指收市報51,349.92點，跌131.59點或0.26%；納指收報26,797.54點，跌22.8點或0.09%；標普500指數收報7,670.84點，跌12.85點或0.17%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌2.66%，為跌幅最大道指成份股；Meta升3.26%。Nvidia跌0.72%、Tesla挫1.29%。

另外，甲骨文(Oracle) 升3.91%。

【04:03】中概股指數收跌1.55%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.55%。其中，阿里巴巴ADR跌0.91%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:50】油價跌逾2.5% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報89.38美元﻿，跌3.22美元或3.48%；倫敦布蘭特期油每桶收報102.59美元，跌2.69美元或2.56%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.37，升0.17%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.22，較前一個交易日約跌0.11%。

【03:49】現貨金價升逾1% Bitcoin報8.3萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,170.54美元，漲55.54美元或1.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,459.25美元，24小時內跌變化不大。

【03:30】恒指夜期收報24,364點 低水160點

恒指夜市期指收報24,364點，跌85點，較恒指收市24,449點，低水160點，成交16,174張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間9月29日

【22:55】Nvidia現升逾 1%

道指最新報51,317點，跌164點或0.32%；納指最新26,887點，升66點或0.25%；標普500指數現報7,685點，升1點或0.02%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升1.10%；蘋果公司（Apple）跌1.72%、Tesla跌0.79%。

【22:54】油價跌逾1% Bitcoin現報8.37萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶91.27美元，跌1.33美元或1.44%。布蘭特原油期貨最新每桶報96.76美元，跌1.07美元或1.09%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,785.59美元，24小時內升近1%。