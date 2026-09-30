高息投資新選擇：拆解Global X恒生高股息率增強收益ETF｜彭偉新

近期市況反覆不定，不少投資者開始轉向高息產品，期望在波動市況下增加現金流及提升防守能力。然而，一般高股息股份的股息率往往只介乎約6厘至7厘；至於部分表面上提供10厘以上股息率的股份，很多時候是因為股價大幅下跌，令股息率被動推高。換言之，真正質素穩健、同時能夠持續提供高息回報的投資選擇，其實並不容易找到。



市場上亦有一類結合「備兌認購期權」策略的ETF，透過沽出認購期權收取期權金，較容易達到10厘以上的派息水平。不過，這類產品通常會根據發行條款作出接近100%的備兌安排，意味著其升值潛力大部分被封頂。一旦股市進入牛市，投資者便可能要犧牲相當部分的資本增值機會。

在這個背景下，Global X近期推出的Global X恒生高股息率增強收益ETF（股份代號：3555）值得收息投資者留意。該ETF並非採用傳統接近100%封頂的備兌策略，而是透過投資高股息股票，同時只沽出部分認購期權，以賺取額外期權金。這種設計既可提升收益來源，亦有助保留底層資產的大部分升值潛力，令整體回報結構更為均衡。

該ETF並非採用傳統接近100%封頂的備兌策略，而是透過投資高股息股票，同時只沽出部分認購期權，以賺取額外期權金。（示意圖，Unsplash@Jakub Zerdzicki）

3555的運作方式：高股息股票加部分備兌策略

Global X恒生高股息率增強收益ETF（3555）的核心運作方式，是結合兩部分策略。首先，基金主要投資於恒生高股息率指數的成份股，或相關高股息ETF，以捕捉高息股票本身的股息收益。這部分為基金提供較穩定的基礎收入來源。其次，基金會系統性地沽出部分恒生指數及／或恒生中國企業指數的認購期權，名義價值約佔基金資產淨值的30%至50%，藉此收取期權金，作為額外收益來源。

這種設計與傳統高股息ETF有明顯分別。傳統高股息ETF主要只是單純持有高息股票，投資者的回報來源主要來自股息收入及股價升跌。當市況下跌時，基金本身並沒有額外收入作為緩衝，波動風險相對較高。

另一方面，3555亦有別於一般備兌認購期權ETF。普通備兌產品通常以整體市場指數，例如恒生指數，作為底層資產，再全面或大幅沽出認購期權，主要依靠期權金提升收益。然而，這類產品的缺點是升值空間容易被大幅限制。相比之下，3555刻意以高股息股票作為基礎資產，再配合部分覆蓋的期權策略，因此同時具備「高股息」及「期權金」兩大收入來源，亦保留了一定資本增值空間。

基金主要投資於恒生高股息率指數的成份股，或相關高股息ETF，以捕捉高息股票本身的股息收益。這部分為基金提供較穩定的基礎收入來源。（Reuters）

這種設計為投資者帶來甚麼好處？

正因為3555採用「高股息＋部分備兌」的策略，它有望為投資者帶來更全面的收益潛力及風險管理優勢。

首先，基金本身持有高股息股票，已可提供一定股息收入。若再加上持續沽出認購期權所收取的期權金，整體派息水平有望高於傳統純高息股ETF。以相關高息ETF過去五年的平均年度派息率約7%作參考，若配合期權金收入，理論上可進一步提升整體收益水平。

其次，沽出認購期權所收取的期權金，可為投資組合提供一定結構性緩衝。在市場下跌或橫行時，這部分期權金收入有助抵消部分價格波動，從而減低投資組合的整體波幅。換言之，基金有機會在波動市或橫行市中，提供較單純持有高息股更穩定的回報表現。

不過，投資者亦要留意，由於基金會沽出部分認購期權，若市場出現強勁單邊升市，其上升空間仍會受到一定限制。只是相對於接近100%備兌的產品，3555的封頂程度較低，因此仍可保留較多參與市場升勢的機會。對於追求穩定現金流，同時希望減低下行風險、又不想完全放棄資本增值潛力的投資者而言，3555這種「高股息＋部分備兌」組合，提供了一個較平衡且實用的高息投資選擇。

若市場出現強勁單邊升市，其上升空間仍會受到一定限制。（Unsplash@Arturo Anez）

資訊透明度高 方便投資者掌握實際配置

投資者可於Global X網站查閱3555的每股資產淨值及詳細持倉資料，了解基金的實際投資配置及期權部署。根據Global X網站截至2026年9月28日的資料，Global X恒生高股息率增強收益ETF（3555）當日收市總資產淨值約為1.933億港元。基金組合共持有52隻證券作為底層資產，現金及現金等價物佔投資組合總值11.78%。

按市值計算，組合中比重最大的五隻證券分別為：偉易達集團（0303）、海豐國際（1308）、萬物雲（2602）、中遠海運（1919）及裕元工業（0551）。上述五大持倉合共佔整個投資組合約13.15%。此外，為賺取期權金以增強派息收益，基金當時沽出了名義價值約佔資產淨值38.24%的恒生指數一周到期認購期權，行使價為24,600點。由於基金網站會披露持倉及期權詳情，投資者可較清楚地掌握ETF的實際配置，包括股票持倉集中度、現金比例，以及期權覆蓋程度，從而更有效評估產品是否符合自身的風險承受能力及收息需要。

投資者可較清楚地掌握ETF的實際配置，包括股票持倉集中度、現金比例，以及期權覆蓋程度。（Reuters）

首次派息後 年化收益率具吸引力

雖然Global X恒生高股息率增強收益ETF（3555）掛牌上市不足30個交易日，但基金已於9月10日公布上市以來的首次派息，每個基金單位派發8港仙。由於3555暫時未有完整一年的派息紀錄，因此投資者不宜直接將首次派息視為未來固定派息水平。不過，若作簡單年化推算，假設基金日後能夠維持每月約8港仙的派息，全年派息將約為0.96港元。

以9月29日收市價7.99港元計算，預測年化派息率約為12厘。而這一潛在收益率明顯高於市場上不少傳統高息股份。不過，投資者需要明白，ETF的派息水平並非保證，日後實際派息會受多項因素影響，包括底層股票股息、期權金收入、市場波動、基金開支及投資策略調整等。

總結：3555可作為高息配置的新選擇

總括而言，Global X恒生高股息率增強收益ETF（3555）透過結合高股息股票及部分備兌認購期權策略，為投資者提供股息收入、期權金收益及一定資本增值空間。相比傳統高息股ETF，它的收入來源較多元；相比全面備兌認購期權ETF，它又能保留較多上升潛力。

在市況反覆、投資者追求穩定現金流的環境下，3555可視為一項具吸引力的高息投資工具。特別是對偏好高股息、希望每月獲取現金流，同時又不想完全犧牲資本增值機會的投資者而言，這隻ETF值得納入觀察名單。

然而，投資者在買入前仍應留意，該ETF上市時間尚短，派息紀錄有限，未來派息率及資本表現均存在不確定性。此外，備兌認購期權策略雖可增加收入及降低部分波動，但並不能完全避免市場下跌風險。因此，投資者應按自身的投資目標、風險承受能力及資產配置需要，審慎評估是否適合買入。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

