01消息｜創興、交通銀行加按揭回贈至1.7%　全港最高

臨近年尾，銀行追業績情況下，按揭市場競爭越趨激烈。繼上周中銀及渣打上調按揭現金回贈後，有市場消息稱，創興銀行最新推出1.7%現金回贈，適用於300萬元或以上借貸額的一手及二手樓，以及轉按申請，但不包括村屋及資助房屋。另外，交通銀行也推出特選樓盤包括芊御、海堤灣及叡璟現金回贈優惠，不論借款額，一律回贈按貸款額1.7%。而若果樓盤符合綠建環評，更可額外獲綠色回贈。



有市場消息稱，創興銀行最新推出1.7%現金回贈，適用於300萬元或以上借貸額的一手及二手樓，以及轉按申請，但不包括村屋及資助房屋。。（鄭子峰攝）

貸款額門欄僅為300萬元 適用於一二手樓及轉按

消息稱，創興銀行按揭計劃息率為H+1.3厘，封頂利率為P-2%。貸款金額介乎100萬至200萬元的申請，現金回贈為1.4%。貸款金額介乎200萬至300萬元，現金回贈為1.6%；若貸款額達300萬元或以上，現金回贈高達1.7%。據悉，有銀行早前也已上調現金回贈至1.7%，惟部分貸款額較大。

此計劃罰息期為兩年，若借款人在首年提前還款，須支付原貸款額1% 的罰息並退回全數現金回贈；若在次年提前還款，則無須支付額外罰息，但仍須退回全數現金回贈。

中原王美鳳：銀行或跟隨進一步上調按揭回贈

中原按揭董事總經理王美鳳表示，儘管最近1個月拆息升至3厘水平徘徊，反映銀行資金成本有所增加，但由於預期波幅溫和，加上今年銀行存款增長理想帶動港元貸存比率處於17年來低水平(8月底港元貸存比率跌至69.3%)，對於積極性大的銀行上調按揭回贈有助於吸納按揭客戶，而按揭回贈對於銀行來說屬於一次性支出，銀行透過上調回贈增加按揭競爭力，較易計算成本。預期市場上仍有積極性大的銀行跟隨或進一步上調按揭回贈以追趕年內按揭業績又或準備明年按揭目標，按揭用家可受惠於銀行增多優惠。

整體來說，最近市場上按揭優惠百花齊放，有銀行再新推低息定按、有銀行新推先P後H低息計劃，亦有銀行上調按揭回贈，加上在美國加息後銀行決定不跟隨加P，反映銀行對樓按抱正面積極取態，為樓市帶來多個正面訊息，利好樓市繼續向好發展。

王美鳳指出，基於最近銀行之間不同按揭產品種類的競爭力有分別，不同按揭計劃的實際按揭息率較以往出現較大差異，現時走勢是銀行之間按揭回贈的差幅擴大，導致最近出現有銀行加回贈有銀行減回贈的情況。現時市場上之按揭現金回贈基於不同按揭計劃類別如H按或定按、不同按揭貸款額、不同銀行之間而出現參差，按揭用家可因應自身需求及狀況作出比較及選擇。