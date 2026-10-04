貝森特又派定心丸　淡化對收益率上升和AI泡沫的擔憂

近期全球債券市場遭遇顯著拋售壓力，基準10年期美國國債孳息率一度攀升至2002年以來的二十多年高位。這場債市風暴的主因，在於中東局勢持續緊張推高國際燃料價格，加上市場對美國財政赤字擴張及巨額債務融資的擔憂與日俱增，推高了整體借貸成本。面對市場焦慮，美國財政部長貝森特在接受美媒專訪時試圖降溫，指出息率走高是全球性通脹預期推動的同步現象，並強調國際投資者並未撤出美債轉投德債或日債，當前市場仍具備充足流動性與承接力。

據Axios，美國財政部長貝森特表示，近期美債收益率上升與全球趨勢一致，無需過度驚慌。他周六說道：「如果出現某種特殊性的上升，我會擔憂。」「(但)我們沒有看到人們拋售美債去購買德債或日債。」「我無法控制債券市場。我能做的是讓人們慢下來思考。」貝森特還稱讚了美國對阿根廷的金融干預，並對未來實施類似援助持開放態度。「我認為，阿根廷的穩定帶來了拉丁美洲的鉅變，這或許是具有代際意義的轉變，甚至是史無前例的，我們從未有過這麼多拉丁美洲國家與美國結盟。」

此外，貝森特還駁斥了有關AI泡沫的擔憂，認為微軟、谷歌和Meta等主要參與者正在投入大量資金，並推動Anthropic和OpenAI等公司實現顯著的收入增長。