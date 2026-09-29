首屆青年AI素養指數3.65分　中學生AI設計應用程式信心隨年級遞減

香港互動市務商會（AIM）聯同亞太政策倡議研究所（ASAP）今日（29日）公布首屆「香港青年人工智能素養指數」。結果顯示，指數整體得分為3.65分，逾六成受訪者對自身能力具信心，而在八大維度中學生自評「AI創造力」最低分，僅得3.22分。另外，調查同時顯示學生設計新AI應用的信心會隨年級下跌，反映高年級學生在實踐創新上偏向保守，整體仍停留在索取答案的「工具使用者」層面。



香港互動市務商會（AIM）聯同亞太政策倡議研究所（ASAP）公布首屆「香港青年人工智能素養指數」。（林澤鋒攝）

倫理應用達標 「AI創造」排包尾

調查於今年6月至8月期間邀請全港中學參與，並向中學生發放自評問卷，成功收集1,166份有效回應。

調查涵蓋八大維度，以1分為「非常不同意」、5分為「非常同意」計算，學生在「倫理意識」、「實際應用」及「人機協作」三個範疇自評最高，同獲3.81分。至於涉及底層原理的「技術理解」（3.62分）、「數據素養」（3.58分）和「AI 創造」（3.22分）偏低，有逾三成學生表示不理解機器學習機制。

ASAP 研究總監張博宇指出，高中生設計應用AI信心比初中生低，反映他們對技術門檻理解更嚴格，自評趨向保守。AIM 會長方保僑表示，青年 AI 水平決定城市創新高度，認為除了教導學生應用，更重要是從小培養分辨真假資訊的能力，以應對「AI 幻覺」。

方保僑表示，除了教導學生應用，更重要是從小培養分辨真假資訊的能力，以應對「AI 幻覺」。（林澤鋒攝）

張博宇指出，高年級學生設計應用信心遞減，反映他們對技術門檻理解更嚴格，自評趨向保守。（林澤鋒攝）

學界析創造力遞減 促結合理論動手實踐

資訊科技教育領袖協會（AiTLE）主席黃健威分析，學生創造力隨年齡遞減，反映課堂缺乏實踐機會，他又指初中雖有14小時 AI 培訓，但高中僅約一成學生選修 ICT 科，其餘九成學生在高中三年近乎零系統性科技培訓。

黃健威分析，學生創造力隨年齡遞減，反映課堂缺乏實踐機會。（林澤鋒攝）

香港電腦教育學會（HKACE）榮譽主席金偉明指，以 AI 寫 App 與傳統編程並無衝突，即使有 AI 協助，學生仍須具備讀懂程式碼與排錯（Debug）的邏輯能力。

金偉明指，以 AI 寫 App 與傳統編程並無衝突。（林澤鋒攝）

針對學生創造力與理論薄弱，主辦方建議教育界把握 AI 降低編程門檻的契機，增設實作活動鼓勵學生動手開發 App 或網站。當局亦應將數據、算法及算力等核心機制納入常規課綱，並教授多來源事實核查技巧以應對「AI 幻覺」，同時透過階梯式實踐累積成功經驗，建立學生持續自主學習 AI 的信心。